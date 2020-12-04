Emerson Royal vive a expectativa de completar 50 jogos pelo Betis: 'Enorme honra e carinho'

Crédito: Nogueira Fotos

Qualidade técnica defensiva e ofensiva, aliada à força física, velocidade e explosão. Essas são algumas das características do lateral-direito Emerson Royal, um dos principais destaques do Campeonato Espanhol nas últimas temporadas e que, neste fim de semana, aos 21 anos, alcançará a marca de 50 jogos com a camisa do Betis. O momento especial será vivido na partida contra o Osasuna, marcada para domingo (6), às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Reyno de Navarra, pela 12ª rodada da competição nacional.

VEJA A TABELA DA LA LIGA- Fico muito feliz e para mim é uma honra atingir uma marca como essa e ver minha evolução desde que cheguei ao Betis, no início do ano passado. Sempre me dediquei ao máximo por onde passei e sou um cara que me cobro muito. O fato de as pessoas me pararem aqui nas ruas de Sevilha para elogiar o meu trabalho significa que estou no caminho certo e também é algo muito especial, pois mostra que as coisas estão sendo bem feitas. Sempre foi super bem tratado aqui e tenho um enorme carinho por todos. Podem ter certeza de que seguirei nessa mesma pegada para fazer ainda mais por esse clube, que confiou em mim e abriu as portas para eu mostrar o meu potencial na Europa - ressaltou o brasileiro.

Grande início de carreiraHoje, um dos grandes nomes do elenco comandado por Manuel Pellegrini, Emerson Royal vive uma rápida ascensão na carreira. Em menos de quatro anos, o jogador ganhou destaque pela Ponte Preta, clube que o revelou para o futebol, passou pelo Atlético-MG, onde despertou a atenção de grandes equipes do exterior, e transferiu-se ao Betis, em fevereiro de 2019, após uma operação conjunta com o Barcelona.

Nos Verdiblancos, com quem tem contrato de empréstimo até o fim de junho de 2021, Emerson correu atrás do seu espaço e, rapidamente, não só virou titular absoluto como ainda foi o lateral com mais participações diretas em gols dentre todas as equipes da única edição da La Liga que disputou do início ao fim, na temporada 2019/20, com três bolas na rede e cinco assistências.

Momento na temporadaMantendo suas atuações de alto nível, o brasileiro, que soma 49 jogos pelo Betis, sendo 45 como titular, com três gols marcados e seis assistências, espera ajudar o clube andaluz a encerrar uma série de três derrotas seguidas na La Liga 2020/21 para voltar a subir na tabela de classificação. Atualmente, o time é o 15º colocado, com 12 pontos.