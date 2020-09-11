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futebol

Emerson Royal pode ser envolvido em operação por Memphis Depay

Ainda não foi feita nenhuma proposta oficial do clube catalão ao francês, mas as próximas horas podem esquentar a negociação. Depay fez ótima temporada com camisa do Lyon...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 09:22

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 09:22
Crédito: Ricardo Nogueira
O lateral direito Emerson Royal poderia ser envolvido na operação que levaria Memphis Depay para o Barcelona, de acordo com o “Mundo Deportivo”. As informações apontam que as próximas horas podem ser produzidos contatos entre os clubes para saber se o brasileiro interessa ao time francês, uma vez que o atacante holandês já manifestou sua vontade de ir para a Catalunha.Os blaugranas avaliam Emerson em cerca de 30 milhões de euros (R$ 188 milhões), mas caso a negociação seja concretizada, o clube deveria pagar nove milhões de euros ao Betis, uma vez que o atleta tem contrato com o time de Andaluzia. Até o momento, nenhuma oferta oficial havia sido feita ao Lyon, segundo os próprios dirigentes.
Depay é visto como peça ideal para substituir Luis Suárez no time de Ronald Koeman após ter feito uma boa temporada com a equipe francesa. Apesar de ter ficado muito tempo longe dos gramados com uma grave lesão no joelho, o atacante participou de 22 partidas e foi responsável por marcar 15 gols e dar duas assistências.

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