Emerson Royal pode ser envolvido em operação por Memphis Depay

O lateral direito Emerson Royal poderia ser envolvido na operação que levaria Memphis Depay para o Barcelona, de acordo com o “Mundo Deportivo”. As informações apontam que as próximas horas podem ser produzidos contatos entre os clubes para saber se o brasileiro interessa ao time francês, uma vez que o atacante holandês já manifestou sua vontade de ir para a Catalunha.Os blaugranas avaliam Emerson em cerca de 30 milhões de euros (R$ 188 milhões), mas caso a negociação seja concretizada, o clube deveria pagar nove milhões de euros ao Betis, uma vez que o atleta tem contrato com o time de Andaluzia. Até o momento, nenhuma oferta oficial havia sido feita ao Lyon, segundo os próprios dirigentes.