Emerson Royal marca golaço, Betis vence e garante vaga na próxima fase da Copa do Rei

Crédito: Divulgação/Betis

O ano está começando muito bem para o brasileiro Emerson Royal. Na tarde desta quarta-feira (6), no segundo compromisso do clube em 2021, o lateral-direito balançou as redes e foi um dos destaques do Betis na vitória de 3 a 1 sobre o Mutilvera, de virada, fora de casa, pela segunda fase da Copa do Rei da Espanha, que garantiu ao clube a classificação para a sequência do torneio.

O golaço de Royal, aliás, saiu em um momento crucial do jogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, quando os dois times acreditavam que a igualdade permaneceria até o intervalo, o brasileiro recebeu a bola fora da área e, de primeira, soltou uma bomba, no ângulo, sem chances para o goleiro Álvaro Mugueta. O tento deixou os visitantes em vantagem no placar e com mais tranquilidade para conseguir a classificação.Além do golaço de Royal, o primeiro do jogador na temporada 2020/21, Juan Miranda e Juanmi também foram às redes pelos Verdiblancos. O autor do único tento dos donos da casa foi Javier Briñol.

Um dos melhores jogadores do triunfo do Betis nesta tarde, Emerson Royal falou sobre o belíssimo gol e comemorou a classificação do clube.

- A Copa do Rei é um campeonato complicado. Apesar de as primeiras fases serem, teoricamente, contra times inferiores, sabemos que não tem jogo fácil. A cada ano, rolam algumas surpresas e nós entramos em campo totalmente conscientes disso. Mesmo assim, tomamos um gol logo cedo e saímos perdendo, mas mantivemos a concentração e conseguimos virar ainda no primeiro tempo.