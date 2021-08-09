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Emerson Royal estreia pelo Barcelona em título contra a Juventus; veja o vídeo

Lateral-direito brasileiro venceu o troféu Joan Gamper de 2021 pelo Barcelona em vitória por 3 a 0 sobre a Juventus...
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Publicado em 

09 ago 2021 às 18:20

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:20

O Barcelona conquistou o Troféu Joan Gamper 2021 após bater a Juventus pelo placar de 3 a 0 com gols de Depay, Braithwaite e Puig. A partida, que ocorreu neste domingo, também serviu como estreia para o lateral-direito brasileiro Emerson Royal.

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