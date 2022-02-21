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  • Emerson Royal destaca vitória contra o Manchester City e evolução no Tottenham: 'Fizemos grande partida'
futebol

Emerson Royal destaca vitória contra o Manchester City e evolução no Tottenham: 'Fizemos grande partida'

Brasileiro tem sido nome incontestável no time do italiano Antonio Conte, sendo o dono da ala direita da equipe inglesa. Jogador chegou ao clube no início da atual temporada...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 16:41
Contratado pelo Tottenham nesta temporada, o lateral Emerson Royal tem vivido boa fase com a camisa dos Spurs. Titular absoluto do time de Antonio Conte, o brasileiro celebrou a vitória da equipe londrina sobre o Manchester City, no último sábado, por 3 a 2, pelo Campeonato Inglês.
- Precisávamos muito dessa vitória. Foram dois resultados negativos diante da nossa torcida e tínhamos que mudar essa fase. Enfrentamos o líder do campeonato, na casa deles, e fizemos uma grande partida. Pude contribuir e saio muito satisfeito com o meu desempenho e de toda a equipe - disse o ala do Tottenham, que vinha de duas derrotas seguidas em casa.
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Royal chegou ao futebol inglês depois de se destacar no Real Betis, da Espanha, e ser negociado pelo Barcelona. Constantemente convocado para a Seleção Brasileira, o lateral admite grandes planos para a temporada e espera seguir com o alto nível de apresentação no Tottenham.
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- Estou trabalhando duro aqui na Inglaterra. Sempre muito concentrado nos jogos, nos treinos. O ritmo aqui é diferente e procuro me adaptar da melhor maneira possível. É um ano importante na minha carreira e tenho de estar 100% sempre. Tenho planos para 2022, como levar o Tottenham o mais longe possível e, lógico, lutar por uma vaga na Copa do Mundo, que seria reflexo de todo o bom trabalho feito no clube - finalizou o atleta.
Crédito: EmersonRoyalfez27jogosdesdequechegouaoTottenhamedeuumaassistência(Foto:Divulgação/Tottenham

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