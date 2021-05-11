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Emerson comemora título do Hamrun Spartans e comenta expectativa para disputar a Champions

Há sete temporadas no futebol maltês, Emerson revela que pensa na possibilidade de se naturalizar
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Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 18:32
Crédito: Divulgação / Hamrun Spartans
Após atuar pouco no futebol brasileiro, Emerson é mais um brasileiro que pode marcar presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Em sua primeira temporada pelo Hamrun Spartans, clube maltês, o volante se tornou titular e foi crucial na campanha da equipe, que conquistou o título da liga nacional. Com isso, garantiu vaga nas eliminatórias da principal competição continental.
Veja a tabela do EspanholEm Malta, foi o terceiro título de Emerson, porém foi o brasileiro levantou o principal troféu pela primeira vez depois de sete temporadas atuando no país. Ele ressalta a felicidade de conquistar o título e destaca a expectativa para disputar a Liga dos Campeões.
- Acredito que foi uma temporada muito boa, pois estou há sete anos em Malta e foi a primeira vez que consegui o título mais importante do país. Agora a expectativa é grande, porque é o sonho de quase todo jogador disputar a Champions League. Já joguei a Europa League por outros times que passei na ilha, mas essa vai ser a primeira vez na Champions, então é uma sensação diferente. - disse.
Adaptado no país, o jogador de 30 anos afirma que tem muito carinho pela região e revela que está pensando na possibilidade de se naturalizar, inclusive lembra que recentemente a seleção iniciou esse processo. Ele também afirma que, caso seja convidado para defender Malta, aceitaria, pois se sente em casa.
- Amo jogar em Malta, pretendo até virar cidadão maltês. Seria uma honra defender a seleção, porque Malta já me deu muito, inclusive recentemente a minha filha nasceu lá, o que é muito gratificante para mim. Atualmente, a seleção já começou a naturalizar alguns jogadores estrangeiros para acrescentar na equipe, então quem sabe eu possa ser lembrado e, caso venha a acontecer, aceitaria com muita alegria e dedicação. - concluiu.

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