Emerson comemora título do Hamrun Spartans e comenta expectativa para disputar a Champions

Crédito: Divulgação / Hamrun Spartans

Após atuar pouco no futebol brasileiro, Emerson é mais um brasileiro que pode marcar presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Em sua primeira temporada pelo Hamrun Spartans, clube maltês, o volante se tornou titular e foi crucial na campanha da equipe, que conquistou o título da liga nacional. Com isso, garantiu vaga nas eliminatórias da principal competição continental.

Veja a tabela do EspanholEm Malta, foi o terceiro título de Emerson, porém foi o brasileiro levantou o principal troféu pela primeira vez depois de sete temporadas atuando no país. Ele ressalta a felicidade de conquistar o título e destaca a expectativa para disputar a Liga dos Campeões.

- Acredito que foi uma temporada muito boa, pois estou há sete anos em Malta e foi a primeira vez que consegui o título mais importante do país. Agora a expectativa é grande, porque é o sonho de quase todo jogador disputar a Champions League. Já joguei a Europa League por outros times que passei na ilha, mas essa vai ser a primeira vez na Champions, então é uma sensação diferente. - disse.

Adaptado no país, o jogador de 30 anos afirma que tem muito carinho pela região e revela que está pensando na possibilidade de se naturalizar, inclusive lembra que recentemente a seleção iniciou esse processo. Ele também afirma que, caso seja convidado para defender Malta, aceitaria, pois se sente em casa.