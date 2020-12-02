Emerson Baiano se destaca na Letônia e avalia temporada

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Em sua primeira temporada atuando na Europa, o atacante Emerson Baiano se destacou no futebol da Letônia. Em 27 partidas pelo Rigas FS, o jogador marcou 11 gols e deu quatro assistências. Além dos bons números, sua equipe foi vice-campeã nacional e semifinalista da Copa da Letônia.

- Começamos bem, vencendo todos os jogos iniciais, e para mim, especialmente, foi muito bom. Consegui marcar cinco gols nos quatro primeiros jogos e isso me ajudou muito no restante da temporada para continuar trabalhando e melhorando cada vez mais. Graças a Deus consegui terminar bem a temporada, mesmo não conseguindo o título que corremos atrás até o final, mas fizemos uma ótima temporada - disse Emerson Baiano.

Com dez gols ao final do Campeonato da Letônia de 2020, Emerson Baiano foi um dos artilheiros do Rigas FS. Com uma boa média, o atleta participa de um gol a cada 121 minutos.