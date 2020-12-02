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futebol

Emerson Baiano se destaca na Letônia e avalia temporada

Ex-Vila Nova, o atacante marcou 11 gols em 27 jogos pelo vice-campeão nacional...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 15:42

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:42

Crédito: Divulgação
Em sua primeira temporada atuando na Europa, o atacante Emerson Baiano se destacou no futebol da Letônia. Em 27 partidas pelo Rigas FS, o jogador marcou 11 gols e deu quatro assistências. Além dos bons números, sua equipe foi vice-campeã nacional e semifinalista da Copa da Letônia.
- Começamos bem, vencendo todos os jogos iniciais, e para mim, especialmente, foi muito bom. Consegui marcar cinco gols nos quatro primeiros jogos e isso me ajudou muito no restante da temporada para continuar trabalhando e melhorando cada vez mais. Graças a Deus consegui terminar bem a temporada, mesmo não conseguindo o título que corremos atrás até o final, mas fizemos uma ótima temporada - disse Emerson Baiano.
Com dez gols ao final do Campeonato da Letônia de 2020, Emerson Baiano foi um dos artilheiros do Rigas FS. Com uma boa média, o atleta participa de um gol a cada 121 minutos.
- Fiquei muito feliz com meu desempenho individual, mas isso também passa muito pelos meus companheiros que me ajudaram muito e o treinador que me deu oportunidade. Isso envolve muito eles e espero que esse desempenho seja um incentivo para a próxima temporada - projetou.

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