Embalou? Grêmio vence a terceira partida seguida e assume a liderança da Série B

Após um início negativo com tropeços inesperados, o Grêmio contornou a crise interna e voltou a subir de produção.

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O resultado é refletido dentro das quatro linhas, onde o Tricolor aparece na liderança da Série B e confirma o seu papel de favorito.

A última vítima foi o CRB, que não resistiu as investidas do Tricolor na Arena e viu o time de Roger Machado vencer por 2 a 0.

Antes de bater o Galo de Alagoas dentro de casa, o Grêmio havia superado o Guarani e o Operário-PR.

Calendário

Na próxima jornada, o Grêmio tem um desafio de peso, onde mede forças com o Cruzeiro, no Mineirão.