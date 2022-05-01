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Embalou? Grêmio vence a terceira partida seguida e assume a liderança da Série B

Tricolor superou a sequência de instabilidade e saiu de campo com a liderança da Segunda Divisão...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 14:46
Após um início negativo com tropeços inesperados, o Grêmio contornou a crise interna e voltou a subir de produção.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O resultado é refletido dentro das quatro linhas, onde o Tricolor aparece na liderança da Série B e confirma o seu papel de favorito.
A última vítima foi o CRB, que não resistiu as investidas do Tricolor na Arena e viu o time de Roger Machado vencer por 2 a 0.
Antes de bater o Galo de Alagoas dentro de casa, o Grêmio havia superado o Guarani e o Operário-PR.
Calendário
Na próxima jornada, o Grêmio tem um desafio de peso, onde mede forças com o Cruzeiro, no Mineirão.
Crédito: FOTO:Divulgação/Grêmio

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