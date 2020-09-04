Embalados, Brasil de Pelotas e Náutico fecham o sábado da Serie B

Crédito: Gustavo Pereira/Brasil de Pelotas

A noite de sábado promete ser agitada no Bento de Freitas. A partir das 21h (Horário de Brasília), Brasil de Pelotas e Náutico se enfrentam pela 8ª rodada da Série B.Como chegam

Até o último fim de semana, o Brasil de Pelotas convivia com uma grande pressão. Insatisfeitos com o trabalho do técnico Hemerson Maria, os Xavantes queriam a cabeça do comandante e pressionavam o elenco, que conseguiu bater o Cruzeiro na última quarta-feira e ganhar um respiro da zona de rebaixamento.

Agora, a ordem é manter o embalo, engatar a segunda vitória na competição e, quem sabe, iniciar um sono de G-4.

No Timbu o ânimo também está em alta. Desde a chegada de Gilson Kleina, o Náutico embalou e aparece na metade de cima da classificação. Com três pontos de distância para o grupo de acesso, o time pernambucano só pensa em mais um triunfo fora de casa.