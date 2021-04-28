Embalado por estreia ‘especial e vitoriosa’, atacante Gabriel Morais mira acesso em Portugal

O último final de semana marcou a estreia do atacante Gabriel Morais pelo FC Alverca, de Portugal. Ele esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Marinhense, no domingo (25).
Veja a tabela do PortuguêsFormado nas categorias de base do Athletico Paranaense, Gabriel Morais chegou a Portugal em setembro de 2020. Após se destacar pela equipe B do FC Alverca, o jovem jogador, de 19 anos, recebeu a primeira oportunidade no time principal.
- É um momento marcante na minha carreira. Conseguimos uma grande vitória, o que deixou tudo ainda mais especial. Só posso agradecer ao Alverca pela oportunidade. Seguirei fazendo o meu melhor para corresponder dentro de campo - ressaltou o brasileiro.
A vitória sobre o Marinhense também marcou a estreia do FC Alverca na última fase do Campeonato de Portugal, que equivale ao terceiro nível do futebol no país. Na próxima temporada, este torneio representará o quarto escalão nacional, e o FC Alverca precisa conquistar uma das duas vagas do seu grupo para permanecer na terceira divisão.
- O Alverca possui um projeto sério e de crescimento aqui em Portugal. Até por isso, sabemos o quanto é importante conquistar essa vaga na Liga 3, competição que começa na próxima temporada. O time conseguiu fazer uma boa estreia e permanecemos focados para a sequência dessa fase decisiva - concluiu Gabriel Morais.