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futebol

Embalado por estreia ‘especial e vitoriosa’, atacante Gabriel Morais mira acesso em Portugal

Atacante brasileiro ex-Athletico Paranaense que atua pelo FC Alverca quer acesso no Campeonato Português...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 20:36

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 20:36
Crédito: Estádio 11
O último final de semana marcou a estreia do atacante Gabriel Morais pelo FC Alverca, de Portugal. Ele esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Marinhense, no domingo (25).
Veja a tabela do PortuguêsFormado nas categorias de base do Athletico Paranaense, Gabriel Morais chegou a Portugal em setembro de 2020. Após se destacar pela equipe B do FC Alverca, o jovem jogador, de 19 anos, recebeu a primeira oportunidade no time principal.
- É um momento marcante na minha carreira. Conseguimos uma grande vitória, o que deixou tudo ainda mais especial. Só posso agradecer ao Alverca pela oportunidade. Seguirei fazendo o meu melhor para corresponder dentro de campo - ressaltou o brasileiro.
A vitória sobre o Marinhense também marcou a estreia do FC Alverca na última fase do Campeonato de Portugal, que equivale ao terceiro nível do futebol no país. Na próxima temporada, este torneio representará o quarto escalão nacional, e o FC Alverca precisa conquistar uma das duas vagas do seu grupo para permanecer na terceira divisão.
- O Alverca possui um projeto sério e de crescimento aqui em Portugal. Até por isso, sabemos o quanto é importante conquistar essa vaga na Liga 3, competição que começa na próxima temporada. O time conseguiu fazer uma boa estreia e permanecemos focados para a sequência dessa fase decisiva - concluiu Gabriel Morais.

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