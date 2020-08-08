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Embalado pelo estadual, Athletico visita o Fortaleza

Leão e Furacão entram em campo neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 22:25

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 22:25

Crédito: AFP PHOTO
Um dos confrontos mais interessantes da rodada inicial do Campeonato Brasileiro acontece na Arena Castelão, quando Fortaleza e Athletico se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília).Como chegam
Após um início de ano promissor, o Fortaleza confirmou o seu favoritismo no estadual e carimbou o seu passaporte para a decisão, mas no regional as coisas não saíram como planejado e o time de Rogério Ceni fraquejou na semifinal.
Para o jogo de abertura da competição nacional, o Tricolor terá à disposição 100% do grupo e espera começar com o pé direito.
Do outro lado, o Athletico desembarca embalado pelo tricampeonato estadual, já que no meio da semana, o time de Dorival Júnior bateu o maior rival na grande decisão.
Agora, a promessa é que o time mantenha a postura e conquiste três pontos importantes na casa do adversário.
Prováveis:
Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho; Osvaldo, David e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.
Athletico: Santos; Khellven (Erick), Thiago Heleno, Felipe Aguilar e Márcio Azevedo (Abner); Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel (Richard); Nikão, Geuvânio e Bissoli (Walter). Técnico: Dorival Júnior.

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