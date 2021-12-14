Embalado para a semifinal do Paulistão, Gustavo Caires vive bom momento no Audax-SP sub-20

O Audax-SP está fazendo uma excelente campanha e chega forte para a semifinal do Campeonato Paulista sub-20 após eliminar o Corinthians nas quartas de final, atual vice-campeão estadual na categoria. Em 2020, o time também chegou à semi, mas foi derrotado pelo então campeão Palmeiras.

Gustavo Caires, lateral titular absoluto no elenco e um dos destaques do time, completou 19 jogos no Paulistão sub-20, soma 1426 minutos em campo e um gol anotado. Aos 19 anos, Caires sabe que terá um grande duelo na próxima fase e conta com o bom momento pessoal e da equipe para chegar na decisão.

- Sabemos da dificuldade que teremos no jogo de volta da semifinal, mas o time está fechado e sabe da importância pro clube conseguir essa vaga e ir em busca dos nossos objetivos na temporada. Quanto ao meu momento, sei o quanto trabalhamos dia após dia para jogar em alto nível, aos poucos vamos colhendo o que plantamos ao longo da temporada. Fico muito feliz em poder ajudar a equipe.

O próximo confronto da equipe é fora de casa nesta quarta-feira contra o Mirassol pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão-2021. O primeiro jogo aconteceu no último domingo com vitória por 2 a 1 do Audax. Quem vencer, enfrentará na decisão do estadual o vencedor de Palmeiras x Ferroviária.