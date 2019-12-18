Embalado e desgastado, Liverpool tenta confirmar força para encarar o Fla

Jürgen Klopp Crédito: Divulgação

Embalado e desgastado, o Liverpool entra em campo nesta quarta-feira (18), às 14h30 (horário de Brasília), em Doha, para enfrentar o Monterrey para confirmar o seu favoritismo e se tornar o adversário do Flamengo na decisão do Mundial de Clubes, agendada para sábado.

"Por representarem a América do Sul e nós, a Europa, se imagina a presença dos dois na final, esse favoritismo. Mas no futebol, eu acredito, que todo mundo tem chance de ganhar. Representamos a Europa, mas não carregamos o peso dela nas costas", afirmou Jürgen Klopp, técnico do Liverpool.

Vencedor da Liga dos Campeões na temporada passada, o Liverpool manteve o embalo no começo da temporada 2019/2020, especialmente no Campeonato Inglês. São 49 pontos somados em 51 pontos possíveis, o que acalenta o sonho e a obsessão de voltar a vencer o torneio, algo que não acontece desde 1990.

O Nacional é o principal, mas também apenas um dos focos do time de Klopp na temporada e, em um mês de agenda cheia, o que forçou até mesmo a escalação do time B no duelo de terça-feira com o Aston Villa, pela Copa da Liga Inglesa. Além disso, lesões têm atrapalhado o Liverpool nas últimas semanas.

Os problemas se concentram mais no sistema defensivo, pois o Liverpool já havia perdido o zagueiro camaronês Joel Matip e o volante brasileiro Fabinho por contusões, e também ficou sem outro defensor, o croata Dejan Lovren. Já o meio-campista Wijnaldum também será desfalque diante do Monterrey.

Os vários focos e desfalques, porém, não fazem o Liverpool deixar o Mundial em segundo plano. E um fator de motivação para o clube é a busca pela primeira taça do torneio. O time perdeu a decisão em 2005, para o São Paulo, e também as edições de 1981 e 1984, quando ainda não havia a chancela da Fifa. "Estamos aqui. Não viajamos mais de 3 mil quilômetros para não aparecer, não entrar em campo", disse Klopp.

Adversário do Liverpool, o Monterrey avançou às semifinais no sábado, quando passou pelo Al-Sadd, do Catar, numa partida em que exibiu força no setor ofensivo, mas também muitas falhas na defesa, problema que precisará ser corrigido pelo técnico argentino Antonio Mohamed na busca pela inédita classificação à final.

O time mexicano está em sua quarta participação no Mundial, mas não foi além do terceiro lugar em 2012. Além disso, nunca um time da Concacaf disputou a decisão do Mundial, o oposto do que ocorre com os clubes europeus, presentes na final desde a implementação do atual modelo de disputa, em 2005.