Embalado, Avaí quer aumentar a invencibilidade na Série B

Crédito: Bruno Haddad / Cruzeiro

A semana do Avaí começa doce. Após bater o Cruzeiro fora de casa por 3 a 0, o Leão mostrou aos rivais que está vivo na briga por uma vaga no G-4.

Agora, o time de Claudinei Oliveira mira o Operário-PR, adversário que visita a Ressacada na próxima quinta-feira. Uma combinação de resultados pode deixar o Avaí na zona de acesso.

Invencibilidade

Além do triunfo no Mineirão, o Avaí recebe o Fantasma para dar sequência a uma série invicta dentro da competição que dura seis rodadas.