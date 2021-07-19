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futebol

Embalado, Avaí quer aumentar a invencibilidade na Série B

Nos últimos seis jogos, o Leão somou quatro vitórias e dois empates no torneio nacional...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:28

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 15:28
Crédito: Bruno Haddad / Cruzeiro
A semana do Avaí começa doce. Após bater o Cruzeiro fora de casa por 3 a 0, o Leão mostrou aos rivais que está vivo na briga por uma vaga no G-4.
Agora, o time de Claudinei Oliveira mira o Operário-PR, adversário que visita a Ressacada na próxima quinta-feira. Uma combinação de resultados pode deixar o Avaí na zona de acesso.
Invencibilidade
Além do triunfo no Mineirão, o Avaí recebe o Fantasma para dar sequência a uma série invicta dentro da competição que dura seis rodadas.
Após a derrota para o Goiás fora de casa, o Leão engatou uma boa sequência de quatro vitórias e dois empates e mudou a sua realidade na competição.

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