Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Embalado após vitória na estreia, Arsenal encara o West Ham no Inglês

David Luiz está recuperado de problema no pescoço e pode voltar ao time; outros três jogos tomam conta do sábado de Premier League...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 10:50
Crédito: Willian foi destaque do Arsenal na estreia, com três assistências (PAUL CHILDS / POOL / AFP
Após uma vitória convincente contra o Fulham na estreia, o líder Arsenal encara o West Ham em partida londrina pela 2ª rodada da Premier League. O jogo será no Emirates Stadium, às 16h do próximo sábado (19).Para a partida, o Arsenal terá o retorno de David Luiz. Com um espasmo no pescoço, o brasileiro ficou fora da estreia na competição. O técnico Mikel Arteta elogiou outro jogador da seleção: Willian, que deu três assistências no último jogo e foi considerado "decisivo" pelo espanhol. Arteta espera uma partida difícil em casa:
- Eles (West Ham) têm muitos pontos fortes e alguns fracos, assim como nós. Conheço David (Moyes, treinador) muito bem e sabemos o que ele vai tentar fazer amanhã para nos machucar. Vai ser um jogo difícil, espero uma dura batalha - afirmou.
Por outro lado, o West Ham tenta se recuperar da derrota na estreia diante do Newcastle. Dentro de seus domínios, o time foi derrotado por 2x0. Desta forma, os Hammers estão na 18ª posição e buscam a primeira vitória para deixar a zona de rebaixamento. Para David Moyes, será um jogo difícil, mas o West Ham tem condições de buscar um resultado positivo
- Se você ganha dois títulos em seis semanas (Copa da Inglaterra e Supercopa), sua confiança vai nas alturas. Mikel (Arteta) fez um trabalho brilhante em um curto período de tempo, então temos que lhe dar o crédito. Nosso trabalho é ir lá e garantir que ele não tenha um jogo fácil. Vamos lá buscar a vitória - afirmou Moyes.
Ainda no sábado, o United encara o Crystal Palace, o Everton de James Rodríguez pega o West Bromwich e o Leeds recebe o Fulham.
Veja os horários dos outros jogos do dia:8h30 - Everton x West Bromwich Albion11h00 - Leeds United x Fulham13h30 - Manchester United x Crystal Palace

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados