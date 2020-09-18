Embalado após vitória na estreia, Arsenal encara o West Ham no Inglês

Crédito: Willian foi destaque do Arsenal na estreia, com três assistências (PAUL CHILDS / POOL / AFP

Após uma vitória convincente contra o Fulham na estreia, o líder Arsenal encara o West Ham em partida londrina pela 2ª rodada da Premier League. O jogo será no Emirates Stadium, às 16h do próximo sábado (19).Para a partida, o Arsenal terá o retorno de David Luiz. Com um espasmo no pescoço, o brasileiro ficou fora da estreia na competição. O técnico Mikel Arteta elogiou outro jogador da seleção: Willian, que deu três assistências no último jogo e foi considerado "decisivo" pelo espanhol. Arteta espera uma partida difícil em casa:

- Eles (West Ham) têm muitos pontos fortes e alguns fracos, assim como nós. Conheço David (Moyes, treinador) muito bem e sabemos o que ele vai tentar fazer amanhã para nos machucar. Vai ser um jogo difícil, espero uma dura batalha - afirmou.

Por outro lado, o West Ham tenta se recuperar da derrota na estreia diante do Newcastle. Dentro de seus domínios, o time foi derrotado por 2x0. Desta forma, os Hammers estão na 18ª posição e buscam a primeira vitória para deixar a zona de rebaixamento. Para David Moyes, será um jogo difícil, mas o West Ham tem condições de buscar um resultado positivo

- Se você ganha dois títulos em seis semanas (Copa da Inglaterra e Supercopa), sua confiança vai nas alturas. Mikel (Arteta) fez um trabalho brilhante em um curto período de tempo, então temos que lhe dar o crédito. Nosso trabalho é ir lá e garantir que ele não tenha um jogo fácil. Vamos lá buscar a vitória - afirmou Moyes.

Ainda no sábado, o United encara o Crystal Palace, o Everton de James Rodríguez pega o West Bromwich e o Leeds recebe o Fulham.