Embaixador, Jackson Follmann deixa a Chapecoense

Sobrevivente do acidente aéreo com o avião que transportava o elenco da Chapecoense, o ex-goleiro Jackson Follmann anunciou a sua saída do clube catarinense.
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Atualmente, Follmann era embaixador do Verdão do Oeste e tinha uma participação ativa dentro da Chape com elenco e diretoria.
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De acordo com o ex-atleta, a partir de agora ele vai dedicar a sua vida a projetos pessoais, que devido ao trabalho na Chapecoense ficaram ‘travados’.