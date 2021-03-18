Embaixador, Jackson Follmann deixa a Chapecoense

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Sobrevivente do acidente aéreo com o avião que transportava o elenco da Chapecoense, o ex-goleiro Jackson Follmann anunciou a sua saída do clube catarinense.

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Atualmente, Follmann era embaixador do Verdão do Oeste e tinha uma participação ativa dentro da Chape com elenco e diretoria.

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