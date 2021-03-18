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Embaixador, Jackson Follmann deixa a Chapecoense

Após quatro anos com a função de embaixador do Verdão do Oeste, o ex-goleiro vai se dedicar a projetos pessoais...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 15:20
Crédito: Divulgação
Sobrevivente do acidente aéreo com o avião que transportava o elenco da Chapecoense, o ex-goleiro Jackson Follmann anunciou a sua saída do clube catarinense.
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Atualmente, Follmann era embaixador do Verdão do Oeste e tinha uma participação ativa dentro da Chape com elenco e diretoria.
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De acordo com o ex-atleta, a partir de agora ele vai dedicar a sua vida a projetos pessoais, que devido ao trabalho na Chapecoense ficaram ‘travados’.

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