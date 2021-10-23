Em votação, leitores do LANCE! montam zaga do São Paulo com Miranda, Arboleda e Orejuela

Crédito: Montagem/LANCE!

O São Paulo terá reforços na zaga para o duelo contra o Red Bull Bragantino, Em sua terceira partida desde que reassumiu o cargo de treinador do Tricolor, Rogério Ceni terá, pela primeira vez, Arboleda e Miranda à sua disposição, além de contar com o retorno de Igor Vinícius na lateral direita. Com decisões importantes a serem feitas, os leitores do LANCE! deram sua opinião na seção de Duelos do site.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em votação para a formação do miolo defensivo do São Paulo, os torcedores elegeram Miranda e Arboleda, com 62% dos votos, como dupla ideal para a equipe, apesar das boas atuações de Léo nos últimos jogos do Tricolor.

Entretanto, uma parte considerável dos votos (25%) foi para uma mudança de sistema, optando por uma formação com três zagueiros, formada por Miranda, Léo e Arboleda. Além disso, a dupla Arboleda e Léo teve 8% dos votos e a dupla Miranda e Léo ficou em último lugar, com 5%.

Na lateral direita, a enquete foi realizada devido ao retorno de Igor Vinícius, que ficou fora das últimas partidas devido a uma pancada sofrida no olho ainda em setembro. O lateral disputa vaga com Orejuela, que fez bons jogos na ausência do camisa 2.

E parece que os bons jogos do colombiano contra o Ceará e o Corinthians foram suficientes para conquistar a maior parte da torcida. Com 56% dos votos, Orejuela foi eleito pelos leitores do LANCE! como o lateral ideal para equipe.O São Paulo encara o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 18h15, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca uma oportunidade para o Tricolor se aproximar da parte de cima da tabela.