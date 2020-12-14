Em volta de Petr Cech aos gramados, Chelsea bate o Tottenham na Premier League 2

Em jogo válido pela Premier League 2, torneio para jogadores sub-23 ou atletas que tenham estourado a idade, mas estão sem chances no elenco profissional, o Chelsea bateu o Tottenham por 3 a 2 nesta segunda-feira. O principal fato do jogo, no entanto, foi a volta do goleiro Petr Cech aos gramados, aos 38 anos.
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Aposentado desde o meio de 2019, quando perdeu a final da Liga Europa com o Arsenal justamente para o Chelsea, o goleiro, que atualmente é diretor nos Blues, foi inscrito pelo clube de Londres na Premier League por conta da Covid-19. Por precaução temendo um possível surto no elenco, a direção decidiu deixá-lo apto.
De acordo com o portal "The Athletic", Cech entrou em campo porque o finlandês Lucas Bergstrom, que é o goleiro titular, jogou pelo sub-18 no sábado e não poderia fazer dois jogos em 48 horas. O croata Karlo Ziger, que seria a outra opção, está integrado ao elenco de Lampard no profissional.
Cech sofreu dois gols em 16 minutos nesta segunda. No primeiro, a zaga do Chelsea falhou aos dois minutos e Okedina, capitão do Tottenham, marcou. O segundo veio após levantamento de White e cabeçada de Scarlett. Na etapa final, o Chelsea virou com dois gols de Peart-Harris e um de Marcel Lewis.