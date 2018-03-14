Em Vitória, ídolos do Flamengo pedem inteligência contra o Emelec

Com inteligência, malícia e de forma aguda. É dessa forma que o Flamengo deve encarar o Emelec nesta quarta-feira, às 21h45, em Guayaquil, pela 2ª rodada da Libertadores. Em visita ao Estado para uma tarde de autógrafos com fãs, os ex-jogadores do Flamengo, Adílio e Júlio Cesar (Uri Geller), mantém a confiança de que o Rubro-Negro conseguirá um bom resultado no Equador. E um empate fora de casa não é o suficiente.

O Flamengo não pode pensar em empate nunca, Flamengo é Flamengo, é o cara que ataca. A possibilidade de vencermos lá é muito grande. Apesar dos desfalques, temos jogadores de muita qualidade. Estou levando muita fé, disse Uri Geller, ex-ponta esquerda do Fla nas décadas de 70 e 80.

O Flamengo não poderá contar com o zagueiro Réver, com um edema ósseo, o volante Cuéllar, suspenso, e o atacante Felipe Vizeu, que não viajou com o time por questões familiares. Para o jogo de hoje, Uri Geller aposta todas as suas fichas no meia Dego. É um jogo para ele, para assumir a camisa 10 definitivamente. É chegar marcando lá em cima, como o Paulo (César Carpegiani) gosta completou.