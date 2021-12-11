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Em visita ao Querétaro, Volpi, do São Paulo, fala sobre retornar ao clube um dia: 'As portas estão abertas'

Goleiro do Tricolor esteve no clube mexicano para apresentar os novos reforços para a próxima temporada. Jogador é ídolo dos 'Gallos' e comentou sobre uma possível volta...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 18:26

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 18:26

O goleiro do São Paulo, Tiago Volpi, está no México passando férias e esteve no Querétaro, clube onde é ídolo, para apresentar os novos reforços do clube mexicano para a próxima temporada. Em determinado momento da apresentação, Volpi falou sobre uma chance de voltar a defender o clube mexicano no futuro. Ele deixou as portas abertas e disse que seria um prazer voltar a defender as cores do time.
- As portas estarão sempre abertas e se Deus quiser e tiver preparado, seria um grande prazer para mim voltar a vestir esta camisa. Existe uma química, existe uma ligação muito forte entre as pessoas, comigo, o clube, sinto falta de tudo, tudo em Querétaro me faz sentir muito bem. A cidade, a forma como as pessoas me tratam. Sou apaixonado por esta cidade, pelas cores e assim será sempre - disse o arqueiro.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022! O goleiro foi um dos destaques do São Paulo, principalmente no final desta temporada e atingiu a marca de 64 jogos disputados em 2021, sendo o jogador que mais atuou no Tricolor durante este período. Volpi tem contrato com o Tricolor até 2023.
Apesar das declarações, o goleiro tem o desejo de permanecer no São Paulo, onde está desde 2019, após passar exatamente pelo Querétaro. O jogador, comprado por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões na época), tem a confiança da diretoria e ficou no clube após seu nome ser ventilado por clubes mexicanos no final da última temporada.
Crédito: VolpiéídolonoQuerétaro,doMéxico(Foto:Divulgação/Queretaro

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