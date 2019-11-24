Em vídeo, Lincoln manda recado para capixabas após vitória do Fla

O camisa 29 do Flamengo, o capixaba Lincoln, não conseguiu conter a sua felicidade depois de o Rubro-Negro conquistar a Libertadores da América na noite deste sábado (23). O time carioca enfrentou o argentino River Plate, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, e venceu de virada por 2 a 1. De lá, ele mandou um recado para os capixabas.
Natural da Serra, o atacante deu seus primeiros passos no futebol na Escolinha do Jerê, em Feu Rosa. Em vídeo enviado à redação de A Gazeta, ele mandou um recado aos capixabas: "Olá capixabas, campeão da Libertadores 2019, com a glória de Deus. Estamos juntos!", disse.
Neste ano, o capixaba teve que conviver com uma lesão muscular. Ao todo, foram 102 dias sem atuar pelo Flamengo, até marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.