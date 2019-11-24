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Libertadores

Em vídeo, Lincoln manda recado para capixabas após vitória do Fla

Atacante e o pai comemoraram no gramado da final da Libertadores a vitória do Rubro-Negro em Lima, no Peru
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 23:11

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 23:11

O camisa 29 do Flamengo, o capixaba Lincoln, não conseguiu conter a sua felicidade depois de o Rubro-Negro conquistar a Libertadores da América na noite deste sábado (23). O time carioca enfrentou o argentino River Plate, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, e venceu de virada por 2 a 1.  De lá, ele mandou um recado para os capixabas.

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Natural da Serra, o atacante deu seus primeiros passos no futebol na Escolinha do Jerê, em Feu Rosa.  Em vídeo enviado à redação de A Gazeta, ele mandou um recado aos capixabas: "Olá capixabas, campeão da Libertadores 2019, com a glória de Deus. Estamos juntos!", disse.
Neste ano, o capixaba teve que conviver com uma lesão muscular. Ao todo, foram 102 dias sem atuar pelo Flamengo, até marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. 

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