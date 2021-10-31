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Em vantagem, Corinthians enfrenta Ferroviária para garantir sua vaga na decisão do Paulistão Feminino

Após vencer o duelo de ida da semifinal por 1 a 0, em Araraquara, time alvinegro encara a adversária neste domingo, às 11h, na Arena Barueri, para assegurar lugar na luta pela taça...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Depois de vencer a Ferroviária por 1 a 0 no confronto de ida da semifinal, no último dia 16, em Araraquara, o Corinthians volta a campo neste domingo, às 11h, na Arena Barueri, para garantir vaga na decisão do Campeonato Paulista Feminino. Com o triunfo fora de casa, o time tem a vantagem de poder empatar neste jogo de volta para assegurar o seu lugar na luta pelo título.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No primeiro duelo deste mata-mata do torneio estadual, a equipe corintiana garantiu a sua vitória com um gol da meio-campista Gabi Zanotti. E ela tem sido uma grande carrasca do clube do interior de São Paulo, pois esta foi a quarta vez que balançou as redes do rival nas últimas quatro partidas entre os times.
No embate deste domingo, o Timão também vai defender um longo tabu contra a Ferroviária, que nunca conseguiu derrotar as corintianas em 26 jogos entre os dois clubes. E essa invencibilidade ocorreu com um grande domínio do Alvinegro, que conquistou 22 vitórias e quatro empates na história deste duelo no futebol feminino, com um total de 63 gols marcados e apenas 11 sofridos.Caso surpreendam, quebrem este longo tabu e vençam, por exemplo, por um gol de diferença, as visitantes forçarão a disputa por pênaltis para definir quem vai avançar à decisão da competição. Na outra semifinal, marcada para ocorrer nesta segunda-feira, às 17h, também na Arena Barueri, o São Paulo enfrentará o Santos. No clássico válido pelo confronto de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0.
E vale lembrar que a Arena Barueri foi escolhida pelo Corinthians como palco do duelo de volta da semifinal pelo fato de que não poderia usar o Parque São Jorge nem a Neo Química Arena por diferentes motivos. O primeiro destes estádios não teria como abrigar a partida porque ainda não está habilitado para ter a arbitragem de vídeo (VAR). Já a arena alvinegra foi descartada porque na noite de segunda-feira o time masculino do clube atuará no local contra a Chapecoense, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Quando definiu a Arena Barueri como local do jogo que sua equipe fará contra a Ferroviária, o Corinthians justificou a decisão explicando que, pelo fato de o duelo com a Chapecoense ser o primeiro com a Neo Química Arena com 100% de público liberado desde o início da pandemia de Covid-19, o clube teria de realizar "necessárias adaptações e ações operacionais que inviabilizariam o uso de suas dependências na data e no horário da partida do Paulistão Feminino".

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