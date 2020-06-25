Em uma virada épica, Atalanta bate a Lazio; Dzeko brilha e Roma vence

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, um duelo na parte de cima da tabela correspondeu às expectativas criadas pelo torcedores na cidade de Bérgamo. No Estádio Atleti Azzurri d'Italia, a Atalanta recebeu a Lazio e venceu de virada por 3 a 2, com o gol da vitória já na parte final do jogo.

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INÍCIO AVASSALADORVice-líder e em busca de encostar na Juventus, que venceu na rodada, o time da capital italiano partiu para cima logo nos primeiros lances e com dez minutos já estava vencendo por 2 a 0. O primeiro gol foi contra, de Marten de Roon, após cruzamento de Lazzari. O camisa 15 tentou cortar mandou para o próprio gol. O segundo foi do meia Milinkovic-Savic, que aproveitou erro na saída de bola da Atalanata e acertou um belíssimo chute de fora da área.

VIRADA ESPETACULARAinda no primeiro tempo, os donos da casa conseguiram diminuir, com o ala Gosens marcando de cabeça. O empate veio aos 20 minutos do segundo tempo, com Malinovskyi, que acertou um chute extremamente raro de fora da área no ângulo de Strakosha, que nem viu a cor da bola. A virada, a dez minutos do fim da partida, foi com o zagueiro José Luis Palomino. Após cobrança de escanteio de Papu Gómez, o defensor se desvencilhou da marcação e apareceu na segunda trave para dar números finais ao jogo.

A JUVE AGRADECECom a derrota, a Lazio vê a Juventus abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano. A Velha Senhora bateu o Bologna na segunda-feira e agora tem 66 pontos. O time da capital estaciona nos 62. A Atalanta chega aos 54 e mantém distância segura sobre a Roma, quinta colocada, que sonha com vaga na Liga dos Campeões.E MAIS:Com golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real Madrid vence e volta à liderança do Campeonato EspanholLiverpool goleia Crystal Palace e pode ser campeão nesta quinta-feiraRomário, Pelé, Maradona ... relembre onde estavam os outros craques do futebol mundial com a idade de Lionel MessiTécnico do Barça diz que negociação entre Juve e Barcelona afeta ArthurDZEKO BRILHA E DÁ VITÓRIA À ROMADzeko tem 17 gols em 33 jogos na temporada (Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP)Na capital italiana, a Roma recebeu a Sampdoria, no Estádio Olímpico, e venceu por 2 a 1, de virada. O bósnio Edin Dzeko, duas vezes, marcou para os donos da casa. Em ambos o camisa 9 aproveitou lançamento nas costas da marcação e bateu sem deixar a bola cair no chão. A Samp abriu o placar com Gabbiadini, no início do jogo, aproveitando erro da zaga da Roma.