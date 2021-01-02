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futebol

Em uma semana, Fulham tem seu segundo jogo adiado por Covid-19

Partida contra o Burnley seria jogada neste domingo, mas foi adiada. É o
quarto duelo desde dezembro que não ocorre por conta da pandemia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 12:14

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 12:14

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
O Fulham teve mais um jogo adiado. Neste sábado, a FA confirmou que a partida contra o Burnley, pela 17ª rodada da Premier League, não irá ocorrer no domingo (4). Foi a segunda partida do clube, na mesma semana, que não será jogada.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUENa quarta-feira, o Fulham também não atuou por conta de um surto de Covid-19. A partida que seria contra o Tottenham foi adiada e a decisão só saiu faltando três horas para a bola rolar.
Além desses jogos, Newcastle x Aston Villa e Everton x Manchester City também não ocorreram e foram adiados. Apesar disso, a ideia da Premier League é de seguir com o campeonato e só paralisar a competição em caso de ordem do governo britânico, que dificilmente ocorrerá.

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