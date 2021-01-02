Em uma semana, Fulham tem seu segundo jogo adiado por Covid-19

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O Fulham teve mais um jogo adiado. Neste sábado, a FA confirmou que a partida contra o Burnley, pela 17ª rodada da Premier League, não irá ocorrer no domingo (4). Foi a segunda partida do clube, na mesma semana, que não será jogada.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUENa quarta-feira, o Fulham também não atuou por conta de um surto de Covid-19. A partida que seria contra o Tottenham foi adiada e a decisão só saiu faltando três horas para a bola rolar.