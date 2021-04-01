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Em um período de cinco dias, Felipe Vizeu passou 'do inferno ao céu'

No intervalo em questão, jogador foi condenado a pagar valor milionário para empresa que agenciou sua carreira e quebrou jejum de gols no Ceará...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 12:04

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 12:04
Crédito: Jogador acumula 19 partidas e três gols pelo Vozão (Felipe Santos/Ceará SC
Os últimos acontecimentos na vida do atacante Felipe Vizeu demonstram com clareza de que frases "nada como um dia após o outro" ou "dar tempo ao tempo" podem ser perfeitamente aplicada em determinadas situações. Isso porque, no intervalo de cinco dias, o jogador do Ceará passou por uma perda de ação judicial que rendeu a necessidade de pagar um alto valor a empresa que o representava entre 2015 e 2017 enquanto, na última quarta-feira (31), interrompeu uma sequência incômoda de partidas sem balançar as redes.>Relembre a campanha do Ceará no estadualNo último dia 26 de março, Vizeu recebeu uma notícia ruim ao ser informado da decisão em recurso por conta de uma arbitragem movida pela Brazil Football (empresa que agenciou o atleta de 2015 a 2017, período em que ele defendia o Flamengo) onde a sentença manteve a condenação do pagamento de multa.
A arbitragem foi movida pela empresa em questão com a alegação de que, como Felipe Vizeu optou pela recisão, não foi efetuado o pagamento de multa prevista no acordo. A primeira sentença da condenação foi proferida em junho de 2019, pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), por unanimidade. Vizeu recorreu na CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), mas novamente sofreu revés.
A condenação foi em um pouco mais de R$ 1 milhão incluíndo a multa em si, o repasse de outros valores no período de agenciamento, juros e honorários advocatícios. A contar do último dia 26 de março, o jogador tem dez dias para realizar o pagamento em decisão que não cabe mais recurso.
Gol e alívio
Se por um lado as coisas não funcionaram para o atacante de 24 anos de idade, dentro das quatro linhas a situação não poderia vir em melhor hora. Isso porque, mesmo entrando na reta final do confronto frente ao CSA pela Copa do Nordeste, ele conseguiu fazer o seu primeiro gol na temporada e colaborar com a vitória por 2 a 0 na Arena Castelão.
O tento significou a interrupção de uma sequência que já durava cinco partidas onde a última vez que Vizeu havia balançado as redes aconteceu frente ao Coritiba pela penúltima rodada do Brasileirão 2020.
Com isso e também todo o contexto envolvido nos últimos dias, não é difícil imaginar a alegria e até mesmo uma sensação de alívio do jogador em reencontrar o caminho das redes pelo Vozão:
- Fico muito feliz em ajudar a equipe com esse gol. Isso deu uma tranquilidade a mais na partida e conseguimos sair com a vitória. Espero poder contribuir ainda mais com o time nessa temporada. Trabalho com muito empenho e dedicação no dia a dia para quando chegar no campo dar alegrias ao nosso torcedor.

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