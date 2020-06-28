futebol

Em um final de jogo emocionante, Arsenal elimina Sheffield e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

Clube de Londres sofre do início ao fim, mas aproveita chances para seguir em busca do 14º título da competição. Gunners são os maiores vencedores do torneio...
LanceNet

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 14:10

Crédito: OLI SCARFF / AFP
O Arsenal está classificado para as semifinais da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Gunners visitaram o Sheffield United e em um final de jogo eletrizante, conseguiram vencer por 2 a 1. Os londrinos vão em busca da 14ª conquista na FA Cup.
SUSTO NO INÍCIO​Os donos da casa se lançaram ao ataque logo no início da partida e chegaram a abrir o placar aos 10 minutos com John Lundstram. Após cobrança de escanteio, o camisa 7 recebeu de um companheiro e completou para o fundo das redes. A arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou corretamente o lance por impedimento.
PÉPÉNALTI​Aos 25 minutos, os Gunners conseguiram abrir o placar, com Nicolas Pépé, jogador mais caro da história do Arsenal. O atacante francês Lacazette sofreu pênalti de Chris Basham e na cobrança Pépé bateu bem para fazer 1 a 0.
TRAPALHADA COLETIVAO Sheffield não tinha outra opção a não ser se lançar ao ataque e começou a pressionar e levar perigo ao gol de Martínez. Aos 42 minutos do segundo tempo, após cobrança de lateral na área, Kolasinac tentou afastar e a bola bateu em Mustafi. David McGoldrick pegou a sobra na pequena área e empatou a partida.
COM EMOÇÃOO Sheffield tentou a virada e quase conseguiu um minuto depois com McGoldrick novamente. O atacante parou em grande defesa de Martínez. Quando a prorrogação já parecia certa, o Arsenal buscou o gol da vitória aos 46 minutos. Pépé recebeu de Nketiah e tentou driblar a marcação, mas parou em Enda Stevens. Na sobra, Dani Ceballos, que entrou no segundo tempo, aproveitou e deu números finais ao jogo.
O Arsenal agora espera o sorteio para saber quem será o adversário na semifinal da Copa da Inglaterra. O Manchester United, que venceu o Norwich no sábado, já está garantido. Ainda neste domingo, Leicester e Chelsea se enfrentam, além de Newcastle e Manchester City.

