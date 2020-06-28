Em um final de jogo emocionante, Arsenal elimina Sheffield e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

O Arsenal está classificado para as semifinais da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Gunners visitaram o Sheffield United e em um final de jogo eletrizante, conseguiram vencer por 2 a 1. Os londrinos vão em busca da 14ª conquista na FA Cup.
SUSTO NO INÍCIOOs donos da casa se lançaram ao ataque logo no início da partida e chegaram a abrir o placar aos 10 minutos com John Lundstram. Após cobrança de escanteio, o camisa 7 recebeu de um companheiro e completou para o fundo das redes. A arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou corretamente o lance por impedimento.
PÉPÉNALTIAos 25 minutos, os Gunners conseguiram abrir o placar, com Nicolas Pépé, jogador mais caro da história do Arsenal. O atacante francês Lacazette sofreu pênalti de Chris Basham e na cobrança Pépé bateu bem para fazer 1 a 0.
TRAPALHADA COLETIVAO Sheffield não tinha outra opção a não ser se lançar ao ataque e começou a pressionar e levar perigo ao gol de Martínez. Aos 42 minutos do segundo tempo, após cobrança de lateral na área, Kolasinac tentou afastar e a bola bateu em Mustafi. David McGoldrick pegou a sobra na pequena área e empatou a partida.
COM EMOÇÃOO Sheffield tentou a virada e quase conseguiu um minuto depois com McGoldrick novamente. O atacante parou em grande defesa de Martínez. Quando a prorrogação já parecia certa, o Arsenal buscou o gol da vitória aos 46 minutos. Pépé recebeu de Nketiah e tentou driblar a marcação, mas parou em Enda Stevens. Na sobra, Dani Ceballos, que entrou no segundo tempo, aproveitou e deu números finais ao jogo.
O Arsenal agora espera o sorteio para saber quem será o adversário na semifinal da Copa da Inglaterra. O Manchester United, que venceu o Norwich no sábado, já está garantido. Ainda neste domingo, Leicester e Chelsea se enfrentam, além de Newcastle e Manchester City.