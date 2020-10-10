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futebol

Em turbulência, Vitória encara o embalado Avaí

Rubro-Negro e Leão medem forças neste sábado, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Barradão...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 21:04

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 21:04

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
No Barradão, Vitória e Avaí, dois times tradicionais do futebol brasileiro, se enfrentam na tarde deste sábado, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela 15ª rodada da Série B.Como chegam
Após uma sequência ruim de resultados, o Vitória dispensou o técnico Bruno Pivetti e espera que o time consiga reagir dentro de casa. A ordem da diretoria é para o elenco melhorar a produção dentro das quatro linhas para evitar mudanças no grupo de jogadores.
Por outro lado, o Avaí vive um processo de recuperação. Após um momento instável e cobranças da diretoria e torcida, Geninho colocou ordem na casa e nos últimos cinco jogos o Leão venceu três partidas.
Prováveis Escalações:
Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace Reis, Carleto, Fernando Neto, Guilherme Rend, Marcelinho, Júnior Viçosa, Ewandro e Alisson Farias.
Avaí: Lucas Frigeri, Iury, Rafael Pereira, Alan Costa, João Lucas, Ralf, Jean Martim, Pedro Castro, Valdívia, Getúlio (Rômulo) e Gastón Rodriguez.

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