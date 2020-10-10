Em turbulência, Vitória encara o embalado Avaí

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

No Barradão, Vitória e Avaí, dois times tradicionais do futebol brasileiro, se enfrentam na tarde deste sábado, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela 15ª rodada da Série B.Como chegam

Após uma sequência ruim de resultados, o Vitória dispensou o técnico Bruno Pivetti e espera que o time consiga reagir dentro de casa. A ordem da diretoria é para o elenco melhorar a produção dentro das quatro linhas para evitar mudanças no grupo de jogadores.

Por outro lado, o Avaí vive um processo de recuperação. Após um momento instável e cobranças da diretoria e torcida, Geninho colocou ordem na casa e nos últimos cinco jogos o Leão venceu três partidas.

Prováveis Escalações:

Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace Reis, Carleto, Fernando Neto, Guilherme Rend, Marcelinho, Júnior Viçosa, Ewandro e Alisson Farias.