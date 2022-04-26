Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em três meses de Fortaleza, Juninho Capixaba conquista segundo título pelo clube

Lateral-esquerdo levantou a sua sétima taça na carreira profissional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 10:31

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 10:31

A conquista do tetracampeonato Cearense teve uma importância adicional para o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, sendo a sua segunda taça levantada em apenas três meses desde que chegou ao Fortaleza e a sétima na somatória de toda a carreira.>Confira dez jogadores brasileiros que estão ficando livres no futebol europeuAntes, o atleta de 24 anos de idade havia conquistado o Paulistão de 2018 (Corinthians), o Gaúcho em 2019 (Grêmio), a Copa do Nordeste de 2017 e o Baianão de 2020 (ambos pelo Bahia) bem como o Nordestão de 2020 vestindo as cores do Ceará.
Os números colocam o lateral como um dos nomes mais vitoriosos do elenco do Leão e reforçam tanto o caráter de felicidade do atleta em defender o clube do Pici como o desejo de fazer sua história na equipe ser ainda mais vitoriosa:
- Me sinto feliz vestindo a camisa do Fortaleza. Trabalhamos incansavelmente por essa conquista e resultado foi esse. Já são dois troféus em três meses aqui. Isso é fruto da minha dedicação e de meus colegas para que o trabalho que vem sendo feito leve o clube a alcançar seus objetivos. Agradeço a comissão técnica e direção por confiarem no meu futebol e quero seguir dando meu máximo para dar muitas alegrias a essa torcida apaixonada.
Juninho Capixaba atuou com a camisa do Fortaleza em 16 partidas, auxiliando com três assistências e tendo aproveitamento de 60,41% em campo. São oito vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.
Crédito: LateralestánoclubeemprestadopeloGrêmio(LeonardoMoreira/FortalezaEC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados