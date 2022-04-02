Em treino aberto, torcedores do São Paulo pedem gol de Luciano e Calleri na final

Já em clima de festa antes da última etapa da final do Campeonato Paulista, torcedores do São Paulo foram prestigiar os jogadores na última preparação antes do clássico contra o Palmeiras, em treino aberto realizado no Morumbi. Na porta do Morumbi, pouco antes de começar o treinamento, torcedores do Tricolor afirmaram ao LANCE! que esperam gols de Luciano e Calleri em jogo de volta da final.

- Tem que ter gol do Calleri. Toca para ele que é gol, tem que ser ele de novo - disse um dos torcedores.

Calleri é o atual artilheiro desta temporada 2022 e foi autor de dois gols no jogo de ida, disputado em casa, na última quarta-feira (30), sendo um deles em uma marcação de pênalti. O jogador foi essencial para que o Tricolor paulista saísse com vantagem, vencendo por 3 a 1.Luciano também foi citado entre os torcedores. Após perder a pré-temporada por conta de uma contratura na panturrilha esquerda. Sua volta aos campos foi ovacionada pela torcida, que aposta em gol do atacante.

- Espero gol do Luciano, com certeza. Ele tem uma identificação grande com a torcida do São Paulo, desde quando chegou. Ele merece fazer esse gol - afirmou outro torcedor presente.O São Paulo encerra neste sábado (02) as preparações para enfrentar o Palmeiras no domingo (3), no Allianz Parque, às 16h. O Tricolor busca seu bicampeonato na competição.