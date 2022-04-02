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Em treino aberto, torcedores do São Paulo pedem gol de Luciano e Calleri na final

Em treino aberto no Estádio do Morumbi, em véspera de final, torcedores do São Paulo pedem gol de Luciano e Calleri na final contra o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 10:34

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 10:34

Já em clima de festa antes da última etapa da final do Campeonato Paulista, torcedores do São Paulo foram prestigiar os jogadores na última preparação antes do clássico contra o Palmeiras, em treino aberto realizado no Morumbi. Na porta do Morumbi, pouco antes de começar o treinamento, torcedores do Tricolor afirmaram ao LANCE! que esperam gols de Luciano e Calleri em jogo de volta da final.
- Tem que ter gol do Calleri. Toca para ele que é gol, tem que ser ele de novo - disse um dos torcedores.
Calleri é o atual artilheiro desta temporada 2022 e foi autor de dois gols no jogo de ida, disputado em casa, na última quarta-feira (30), sendo um deles em uma marcação de pênalti. O jogador foi essencial para que o Tricolor paulista saísse com vantagem, vencendo por 3 a 1.Luciano também foi citado entre os torcedores. Após perder a pré-temporada por conta de uma contratura na panturrilha esquerda. Sua volta aos campos foi ovacionada pela torcida, que aposta em gol do atacante.
- Espero gol do Luciano, com certeza. Ele tem uma identificação grande com a torcida do São Paulo, desde quando chegou. Ele merece fazer esse gol - afirmou outro torcedor presente.O São Paulo encerra neste sábado (02) as preparações para enfrentar o Palmeiras no domingo (3), no Allianz Parque, às 16h. O Tricolor busca seu bicampeonato na competição.
Crédito: SãoPauloencerrapreparaçãoparafinaldoPaulistaemtreinoabertonoMorumbi(foto:IzabellaGiannola/LANCE!

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