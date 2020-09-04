Em tom melancólico, vínculo com Thiago Neves deve ser encerrado pelo Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Em um roteiro que pode ser sintetizado como de expectativa considerável, porém com pouca produtividade, o meia Thiago Neves não deve continuar fazendo parte do elenco do Grêmio segundo informação divulgada pelo jornalista gaúcho Pedro Ernesto Denardin.

Isso porque, para evitar com que seja válida uma cláusula de renovação automática onde, caso atingisse um número determinado de jogos o qual não se sabe exatamente quantos são, seu contrato seria não apenas estendido até o fim de 2021 como ele também receberia aumento salarial e de valores referente a luvas, o Tricolor decidiu rescindir o acordo.

A informação ainda não possui caráter oficial já que, além do clube não ter se posicionado até aqui sobre o assunto, o Futebol Latino não obteve um retorno de sua procura a diretoria gremista.

Até aqui, Thiago realizou 14 partidas pelo Tricolor onde balançou as redes em uma oportunidade e obteve desempenhos aquém do que se esperava para o setor de criação.