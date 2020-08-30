Em tom laranja vibrante, Juventus lança terceira camisa

Na última quarta-feira (26), a Juventus lançou sua terceira camisa para a temporada 2020/21– e que ousadia! Pela primeira vez em sua história, o clube italiano, atual eneacampeão do Calcio, utilizou tons de um vibrante laranja e manchas pretas para o uniforme.
- Queríamos criar as três camisas da Juventus para a temporada 2020/21 através das lentes da arte. Os produtos que fomos capazes de criar demonstram como o mundo do design e da arte podem se fundir - disse Francesca Venturini, designer da Adidas que contribuiu para a criação das camisetas.
- A Juventus é um clube sinônimo de inovação, e líder global no futebol, por isso nos concentramos em como trazer elementos únicos em cada uniforme. E assim, para a terceira camisa, usamos o laranja pela primeira vez na história do clube – finalizou.
A terceira camisa apresenta as tecnologias HEAT.RDY e KEEP COOL, permitindo que os jogadores se mantenham secos durante o jogo, enquanto a camisa réplica oferece benefícios semelhantes com a tecnologia AEROREADY - FEEL READY. A peça está disponível para compra desde quarta-feira e fará sua estreia em 19 de setembro, quando o novo Campeonato Italiano será iniciado.