Em tom de nostalgia, Figueirense apresenta seu novo terceiro uniforme

Nesta semana, o Figueirense apresentou o modelo de sua nova terceira camisa para a temporada 2022 que foi produzido pela empresa brasileira Volt Sport.

A construção da identidade visual da camisa tem um estilo retrô, remetendo ao primeiro uniforme usado pelo clube, inclusive com a inserção do escudo utilizado na época. Além disso, as combinações envolvendo a cor dourada também vem em tom de homenagem por conta de, no ano passado, o clube ter chegado ao seu 100° ano de existência.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTanto nas palavras do Gerente de Comunicação e Marketing do Figueira, John Leo, como para Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, a utilização do termo "gala" foi destacado com a ideia de aliar a modernidade do material do uniforme com um design de maior elegância, visando exaltar o contexto histórico da peça.

- A terceira camisa do Figueirense, que remete ao primeiro uniforme da história do clube, é mais uma das ações que desenvolvemos em parceria com a Volt, e que superou as expectativas. A camisa ficou linda, um verdadeiro traje de gala, carregada de glórias e tradição, mas com acabamentos extremamente modernos. Temos a convicção de que será mais um sucesso de vendas - afirmou o profissional do clube catarinense.