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futebol

Em tom de nostalgia, Figueirense apresenta seu novo terceiro uniforme

Elementos de construção para o design remetem ao centenário do clube de Florianópolis...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 10:50

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 10:50

Nesta semana, o Figueirense apresentou o modelo de sua nova terceira camisa para a temporada 2022 que foi produzido pela empresa brasileira Volt Sport.
A construção da identidade visual da camisa tem um estilo retrô, remetendo ao primeiro uniforme usado pelo clube, inclusive com a inserção do escudo utilizado na época. Além disso, as combinações envolvendo a cor dourada também vem em tom de homenagem por conta de, no ano passado, o clube ter chegado ao seu 100° ano de existência.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTanto nas palavras do Gerente de Comunicação e Marketing do Figueira, John Leo, como para Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, a utilização do termo "gala" foi destacado com a ideia de aliar a modernidade do material do uniforme com um design de maior elegância, visando exaltar o contexto histórico da peça.
- A terceira camisa do Figueirense, que remete ao primeiro uniforme da história do clube, é mais uma das ações que desenvolvemos em parceria com a Volt, e que superou as expectativas. A camisa ficou linda, um verdadeiro traje de gala, carregada de glórias e tradição, mas com acabamentos extremamente modernos. Temos a convicção de que será mais um sucesso de vendas - afirmou o profissional do clube catarinense.
- É um projeto muito especial para a Volt, o Figueirense é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. O centenário é uma data marcante para um time de futebol, preparamos uma coleção de gala, com detalhes para relembrar as maiores glórias da equipe. Neste curto período de parceria, estamos conseguindo entregar produtos de qualidade para a torcida e temos noção de que estamos no caminho certo para uma trajetória de sucesso - pontuou o representante da Volt Sport.

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