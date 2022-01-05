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futebol

Em tom de contrariedade, Osvaldo fala sobre sua saída do Fortaleza

Frisando que anúncio ocorre "de uma maneira que eu não esperava", atacante encerra terceira passagem...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 17:43

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:43

Mesmo com o Fortaleza tornando oficial que o atacante Osvaldo não estava nos planos do clube para a temporada 2022 com direito a um vídeo especial de agradecimento, o próprio jogador usou seu perfil pessoal para mostrar notoria contrariedade com a situação.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramIsso porque, mesmo deixando os seus agradecimentos ao clube onde iniciou a trajetória como atleta e fez a sua terceira passagem, ele não deixou de mencionar que o encerramento desse ciclo ocorreu "de maneira que não esperava".
No último ciclo, iniciado depois de seu retorno do Buriram United-TAI em fevereiro de 2019, Osvaldo acumulou 129 partidas com 14 tentos e 16 passes para gols de seus companheiros. Já considerando as outras duas passagens, são 202 partidas com 30 bolas na rede e 22 assistências.
Veja o texto publicado por Osvaldo nas suas redes sociais
Nação tricolor, infelizmente e de uma maneira que eu não esperava, estou aqui para anunciar que não irei continuar no Fortaleza. Saio de cabeça erguida e orgulhoso de ter participado de toda reconstrução do clube, tendo dedicado grande parte de minha história como atleta de futebol a essa instituição onde iniciei profissionalmente. Fica a minha gratidão eterna ao clube. Sigo em frente certo de que ainda terei muitas alegrias onde quer que eu esteja em 2022. Um abraço especial a todos os torcedores. Vocês sempre estarão no meu coração.
Crédito: AtletaécriadabasedoLeãodoPici(PedroChaves

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