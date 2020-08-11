Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em testes antes de enfrentar o Athletico, Goiás tem mais um caso positivo de Covid-19
futebol

Em testes antes de enfrentar o Athletico, Goiás tem mais um caso positivo de Covid-19

Em acúmulo a problemas de lesão, já são 12 desfalques a serem superados pelo técnico Ney Franco para a sequência do Brasileirão...

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 11:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 11:25
Crédito: Reprodução/Twitter Goiás
Situação que já era suficientemente grave mediante ao alto número de casos positivos para Covid-19 no elenco do Goiás, na manhã dessa terça-feira (10) o clube de Goiânia encontrou mais um diagnóstico do novo coronavírus. Agora, o clube tem 10 casos confirmados e, em somatória a jogadores no departamento médico, 12 desfalques.
Como o laboratório inicialmente indicado para fazer os testes alegou que não conseguiria entregar os resultados em tempo hábil pensando na viagem a Curitiba, o Goiás procurou uma clínica particular para a repetição da testagem PCR.
Os resultados da testagem feita na última segunda saíram na manhã dessa terça, elemento necessário e já relatado pelo presidente do clube, Marcelo Almeida, para fazer a viagem rumo a próxima partida do Brasileirão diante do Athletico-PR na próxima quarta-feira (12) às 19h15.
Rafael Moura revela jogadores com Covid-19
Alegando que houve uma intensa pressão de torcedores nas redes sociais para que os nomes dos atletas que tiveram o resultado de seus testes positivos para o novo coronavírus, o atacante Rafael Moura mais uma vez veio as redes sociais para comentar o tema.
Depois de dar uma "resposta" a postagem crítica feita por Daniel Alves sobre o adiamento do jogo, o He-Man divulgou a lista de nove nomes que havia a ciência de estarem infectados pelo vírus.
Além do próprio Rafael, David Duarte, Gilberto, Jeferson, Keko, Lucão do Break, Ratinho, Sandro e Tadeu apresentaram resultado positivo sendo que o zagueiro Fabio Sanches, inicialmente testado como positivo, na contraprova apresentou resultado negativo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados