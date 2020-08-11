Em testes antes de enfrentar o Athletico, Goiás tem mais um caso positivo de Covid-19

Crédito: Reprodução/Twitter Goiás

Situação que já era suficientemente grave mediante ao alto número de casos positivos para Covid-19 no elenco do Goiás, na manhã dessa terça-feira (10) o clube de Goiânia encontrou mais um diagnóstico do novo coronavírus. Agora, o clube tem 10 casos confirmados e, em somatória a jogadores no departamento médico, 12 desfalques.

Como o laboratório inicialmente indicado para fazer os testes alegou que não conseguiria entregar os resultados em tempo hábil pensando na viagem a Curitiba, o Goiás procurou uma clínica particular para a repetição da testagem PCR.

Os resultados da testagem feita na última segunda saíram na manhã dessa terça, elemento necessário e já relatado pelo presidente do clube, Marcelo Almeida, para fazer a viagem rumo a próxima partida do Brasileirão diante do Athletico-PR na próxima quarta-feira (12) às 19h15.

Rafael Moura revela jogadores com Covid-19

Alegando que houve uma intensa pressão de torcedores nas redes sociais para que os nomes dos atletas que tiveram o resultado de seus testes positivos para o novo coronavírus, o atacante Rafael Moura mais uma vez veio as redes sociais para comentar o tema.

Depois de dar uma "resposta" a postagem crítica feita por Daniel Alves sobre o adiamento do jogo, o He-Man divulgou a lista de nove nomes que havia a ciência de estarem infectados pelo vírus.