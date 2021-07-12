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futebol

Em tentativa de limpar o elenco, PSG vende Bakker ao Bayer Leverkusen

Lateral esquerdo holandês deixou o Paris Saint-Germain para assinar com a equipe alemã até o ano de 2026...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 17:58
Crédito: Divulgação / Bayer Leverkusen
O Bayer Leverkusen anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do lateral esquerdo holandês Mitchell Bakker. O jogador foi vendido por um total de 10 milhões de euros pelo Paris Saint-Germain ao clube alemão em uma tentativa de limpar o elenco.
Veja a tabela das OlimpíadasAnunciado nesta segunda-feira pelo Bayer Leverkusen, Mitchell Bakker custará um total de 7 milhões de euros (R$ 43,3 milhões) pagos diretamente ao Paris Saint-Germain com os 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) restantes sendo pagos em adicionais.
O lateral esquerdo holandês assinou com o Bayer Leverkusen até o final do mês de junho de 2026. O jogador ex-Paris Saint-Germain brigará com o brasileiro Wendell, que atua no clube alemão desde 2014, pela vaga de titular na posição.
Bakker, por ter sido contratado sem custos pelo Paris Saint-Germain em 2019, gerou um lucro muito bom ao clube. A equipe francesa gastou bastante dinheiro na contratação de Hakimi, e terá altos custos nos salários do marroquino, de Wijnaldum e Sergio Ramos.

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