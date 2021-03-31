Em tempos bem distintos, Bahia de Feira e Vitória se igualam no Baianão

Crédito: Troféu levantado pelo campeão estadual (Divulgação/FBF

Jogando na cidade de Feira de Santana, mais precisamente na Arena do Cajueiro, Bahia de Feira e Vitória atuaram pela sexta rodada do Campeonato Baiano e acabaram empatando pelo placar de 1 a 1, gols feitos por Diones e David.>Classificação atualizada após Bahia de Feira x VitóriaTREMENDÃO RECOMPENSADO

A pontaria do time de Feira de Santana não estava afiado em todos os momentos, mas era notório que o sistema de criação e mobilidade das peças ofensivas fazia um trabalho melhor coordenado do que o Rubro-Negro. Tanto é que, além de boas investidas logo nos primeiros minutos, o Tremendão havia tido a melhor chance da etapa inicial quando Thiaguinho ajeitou de fora da área e mandou uma bomba que explodiu no travessão do goleiro Lucas Arcanjo.

De tanto chegar e conseguir conter bem as tentativas do adversário em fazer Walter participar mais do jogo, o Bahia de Feira aproveitou bem um erro na saída de bola do Vitória e abriu a contagem na Arena Cajueiro. Retomando a bola próximo a grande área adversária, Pedro Neto dominou com muito estilo e cruzou de três dedos para Diones, que se infiltrou na marca do pênalti e testou para tirar Lucas Arcanjo do lance.

VOLTOU COM TUDO!

Antes do final da primeira etapa, o Leão já havia levado bastante perigo a meta de Jean no chute desviado de Ygor Catatau que carimbou a trave esquerda. Porém, foi dos pés de David, que havia acabado de entrar, que saiu o tento da igualdade no interior baiano onde o camisa 20 partiu em velocidade do lado esquerdo, cortou pro meio e, batendo rasteiro, contou com uma falha de Jean para marcar.

EMPARELHADO, LITERALMENTE

Bem diferente do que havia acontecido na primeira parte do confronto, as tramas ofensivas boladas pelos comandados de Rodrigo Chagas encontravam bem mais espaço e eficiência para fazer Jean trabalhar. Algo que quase virou o tento da virada para o Nego nas batidas de Ygor Catatau e Cedric.

O Bahia de Feira não ficou necessariamente acuado com a melhora do adversário, se mantendo com a ideia de atuar na base da velocidade pelos lados de campo. Porém, a área do Rubro-Negro parecia melhor protegida apesar do bom chute dado por Tico onde Lucas Arcanjo precisou trabalhar consideravelmente.

Assim, o confronto no gramado sintético em Feira de Santana continuou igualado até o apito final de Emerson Ricardo de Almeida Andrade.FICHA TÉCNICA​BAHIA DE FEIRA 1 x 1 VITÓRIA

Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana (BA)Data e hora: 31/03/2021 - 19h30 (de Brasília)Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida AndradeAssistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Edevan de Oliveira PereiraCartões amarelos: Hércules, Diones (BAH) / Gabriel Bispo, João Pedro, Eron, David (VIT)Cartões vermelhos:

GOLS: Diones (40'/2°T) (1-0), David (1'/2°T) (1-1)

BAHIA DE FEIRA (Técnico: Oliveira Canindé)

Jean; Jarbas, Paulo Paraíba, Wesley e Cazumba; Hércules, Diones, Hugo Freitas e Thiaguinho (Tico, aos 34'/2°T); Pedro Neto (Bruninho, aos 25'/2°T) e Deon.

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)