Em temporada de afirmação na Polônia, Conrado mira vaga nas competições europeias

Revelado pelo Grêmio e com passagens por Oeste e Figueirense, Conrado deixou o Brasil para atuar no futebol Europeu. O destino escolhido foi o Lechia Gdansk, da Polônia, clube que defende desde a temporada 2019/2020. Com o retorno do campeonato polonês neste fim de semana, quando enfrenta a equipe do Slask Wroclaw, o Lechia possui o objetivo de entrar na zona de classificação para as competições europeias.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França

O time do brasileiro está em quinto lugar, com 33 pontos conquistados, e apenas dois atrás do RKS Raków, terceiro colocado e último integrante desta zona classificatória. Diante desta retomada da disputa do nacional, Conrado destaca os planos que possui junto ao clube polonês.

- A expectativa é boa, conseguimos ir bem na primeira parte do campeonato e agora o nosso foco tem que ser maior para dar continuidade no mesmo nível e se manter em cima da tabela. Esperamos esse ano ficar entre os três primeiros e garantir nossa vaga, esse é o objetivo - contou.

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Podendo atuar tanto na lateral quanto na ponta esquerda do ataque, Conrado já realizou 20 jogos na atual temporada, marcou um gol e contribuiu com outras duas assistências. Números que demonstram a evolução do jogador desde que chegou na Polônia, como o próprio explica.

- Estou me sentindo bem, jogando bastante em duas posições, dando meu máximo para sempre ajudar a equipe. Acredito que não é fácil se adaptar ao futebol europeu, por ser mais intenso e ativo a todo o momento, foi difícil, mas evolui nesse sentido. Penso que quem consegue jogar na Europa consegue jogar em qualquer outro lugar, por conta da língua, frio e futebol sempre em alto nível - opinou.