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futebol

Em tarde de Deola, ASA leva a melhor diante do CSA

Goleiro fez a sua estreia pelo Alvinegro e ajudou a equipe no clássico...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 18:28
No estádio Municipal Coaracy, o ASA levou a melhor diante do CSA e saiu de campo com a vitória por 2 a 0. O resultado deixou o Alvinegro na quinta colocação, com 7 pontos. O Azulão é o terceiro, com 10 pontos.Na rodada final da fase de classificação, o ASA encara o CSE. Enquanto isso, o CRB faz clássico com o CSA.
O jogo
O duelo foi agitado desde os primeiros minutos. Se o CSA assustou com uma bola no travessão, o ASA respondeu com bola na rede. Em chute de fora da área, Jardson disparou uma bomba e a venceu o goleiro Thiago Rodrigues.
Inspirado, Jardson pegou confiança com o gol e era a grande ameaça ao Azulão. O atleta arriscava de todos os cantos e dava trabalho.
Aos 35 minutos o segundo gol do ASA saiu. Jardson bateu falta e Leandro, sozinho na grande área, surgiu para completar e balançar a rede.
Na etapa final a postura do CSA mudou. O time voltou presente no campo ofensivo e criou ao menos três chances com 10 minutos, mas não conseguiu o seu gol.
Nos minutos finais, com a superioridade numérica, o CSA voltou a criar boas oportunidades, mas parou em Deola. Nos chutes de Allano e Diego Maurício, o goleiro segurou as pontas e deu a vitória ao time.

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