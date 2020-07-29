Em tarde de Deola, ASA leva a melhor diante do CSA

No estádio Municipal Coaracy, o ASA levou a melhor diante do CSA e saiu de campo com a vitória por 2 a 0. O resultado deixou o Alvinegro na quinta colocação, com 7 pontos. O Azulão é o terceiro, com 10 pontos.Na rodada final da fase de classificação, o ASA encara o CSE. Enquanto isso, o CRB faz clássico com o CSA.

O jogo

O duelo foi agitado desde os primeiros minutos. Se o CSA assustou com uma bola no travessão, o ASA respondeu com bola na rede. Em chute de fora da área, Jardson disparou uma bomba e a venceu o goleiro Thiago Rodrigues.

Inspirado, Jardson pegou confiança com o gol e era a grande ameaça ao Azulão. O atleta arriscava de todos os cantos e dava trabalho.

Aos 35 minutos o segundo gol do ASA saiu. Jardson bateu falta e Leandro, sozinho na grande área, surgiu para completar e balançar a rede.

Na etapa final a postura do CSA mudou. O time voltou presente no campo ofensivo e criou ao menos três chances com 10 minutos, mas não conseguiu o seu gol.