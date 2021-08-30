Em súmula de Grêmio x Corinthians, árbitro pontuou ofensas e agressão de Maicon

Crédito: Meio-campista foi expulso aos 35 minutos do segundo tempo (Lucas Uebel/Grêmio

Na súmula da partida onde o Grêmio acumulou mais uma derrota na temporada, desta vez para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro relatou os motivos que o fizeram dar cartão vermelho direto ao meio-campista Maicon.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo o que foi preenchido na súmula, o camisa 8 do tricolor teria reclamado seguidas vezes com o árbitro sobre o lance que originou o gol da equipe paulista em relação a falta sofrida por Jô.

Situação essa que, mesmo depois do cartão vermelho, seguiu ocorrendo com o descontrole do jogador gremista que teria chegado a dar um tapa no braço de Ricardo Marques antes de deixar o gramado da Arena.

- Aos 34 minutos do segundo tempo expulsei com cartão vermelho direto o atleta número oito, Sr. Maicon Thiago Pereira, da equipe do Grêmio, por proferir de forma grosseira, acintosa e desrespeitosa as seguintes palavras: não foi falta c..., vai tomar no c..., apita essa p... direito, seu m... - relatou o árbitro do duelo em um trecho da súmula.