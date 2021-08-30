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futebol

Em súmula de Grêmio x Corinthians, árbitro pontuou ofensas e agressão de Maicon

Atuação de Ricardo Marques Ribeiro também ficou marcada por cartão amarelo 'roubado' de sua mão por parte de Diego Souza...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 08:29

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 08:29
Crédito: Meio-campista foi expulso aos 35 minutos do segundo tempo (Lucas Uebel/Grêmio
Na súmula da partida onde o Grêmio acumulou mais uma derrota na temporada, desta vez para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro relatou os motivos que o fizeram dar cartão vermelho direto ao meio-campista Maicon.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo o que foi preenchido na súmula, o camisa 8 do tricolor teria reclamado seguidas vezes com o árbitro sobre o lance que originou o gol da equipe paulista em relação a falta sofrida por Jô.
Situação essa que, mesmo depois do cartão vermelho, seguiu ocorrendo com o descontrole do jogador gremista que teria chegado a dar um tapa no braço de Ricardo Marques antes de deixar o gramado da Arena.
- Aos 34 minutos do segundo tempo expulsei com cartão vermelho direto o atleta número oito, Sr. Maicon Thiago Pereira, da equipe do Grêmio, por proferir de forma grosseira, acintosa e desrespeitosa as seguintes palavras: não foi falta c..., vai tomar no c..., apita essa p... direito, seu m... - relatou o árbitro do duelo em um trecho da súmula.
Outro fato marcante da partida envolvendo Ricardo Marques Ribeiro ocorreu depois de lance onde o goleiro Cássio fez falta fora da área. Indignado com o cartão amarelo dado pelo árbitro, o atacante Diego Souza chegou a tomar o símbolo de advertência das mãos do árbitro, querendo a punição do adversário com o vermelho.

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