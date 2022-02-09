Em sua segunda temporada no Sport, Carlos Eduardo espera evoluir com o manto do Leão

No Sport desde 2021, o goleiro Carlos Eduardo espera a equipe rubro-negra focada em evoluir nesta temporada. De acordo com o arqueiro, com passagem pelo Brasil de Pelotas, a meta de todos é evoluir nesta sequência do ano.- Estamos buscando essa evolução e trabalhando para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. Vamos continuar com um ritmo forte para que tudo saia como estamos planejando nos próximos meses. O grupo está muito focado - afirmou o goleiro do Leão.