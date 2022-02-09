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Em sua segunda temporada no Sport, Carlos Eduardo espera evoluir com o manto do Leão

Goleiro comentou sobre expectativa para o ano que vem pela frente...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 18:08
No Sport desde 2021, o goleiro Carlos Eduardo espera a equipe rubro-negra focada em evoluir nesta temporada. De acordo com o arqueiro, com passagem pelo Brasil de Pelotas, a meta de todos é evoluir nesta sequência do ano.- Estamos buscando essa evolução e trabalhando para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. Vamos continuar com um ritmo forte para que tudo saia como estamos planejando nos próximos meses. O grupo está muito focado - afirmou o goleiro do Leão.
Para Carlos, sua ideia é crescer com o elenco e ajudar de todas as formas.- Estou motivado em evoluir e crescer com o grupo para ajudar ao longo da temporada. Tenho trabalhado para ajudar o Sport dentro e fora de campo.
Crédito: Divulgação/Sport

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