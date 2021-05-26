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futebol

Em sua segunda temporada na Europa, Anderson Oliveira se destaca pelo Portimonense

Atleta brasileiro cresceu de produção e se tornou um dos pilares da equipe...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 16:31
Crédito: Divulgação/Portimonense
Em sua segunda temporada em Portugal, Anderson Oliveira se firmou em território europeu e foi um dos principais jogadores da equipe do Portimonense no Campeonato Português. O brasileiro de 22 anos esteve em campo em 29 dos 34 jogos do campeonato, tendo no total um gol e três assistências, terceira melhor marca da equipe.Na última temporada, Anderson atuou em apenas nove partidas, saindo do banco em todas elas e contabilizando apenas 187 minutos no torneio. Já na atual, foram 1454 minutos em campo e começou entre os titulares em 15 dos 29 jogos que atuou. Além destes números, o brasileiro também foi um dos principais dribladores da equipe, ao todo foram 102 fintas.
- Quando cheguei aqui não tive muitas oportunidades e nem uma sequência muito grande de jogos, mas não me abalei e sempre segui trabalhando, pois sabia que uma hora seria recompensado. Nessa temporada já pude colher alguns frutos, fico feliz com o campeonato que fiz, mas quero melhorar ainda mais, sei que ainda tenho muito a aprender - comentou o brasileiro.A boa temporada do atacante ajudou o Portimonense a alcançar seu objetivo, que foi a permanência na elite portuguesa. Com 35 pontos no final da competição a equipe terminou em 14º, um ponto a frente do Rio Ave, que disputará jogo eliminatório contra o terceiro colocado da segunda divisão portuguesa.
Revelado pelo Londrina, Anderson agora voltará ao Brasil para passar as férias em Sinop-MT com sua família, seu contrato com o Portimonense vai até maio de 2023.

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