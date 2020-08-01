Em sua primeira temporada pelo Arsenal, Martinelli comemora o título da Copa da Inglaterra

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Se uma lesão no joelho tirou o atacante Gabriel Martinelli dos últimos jogos do Arsenal nesta temporada, a última partida dos Gunners reservou um momento especial para o brasileiro. Da arquibancada do Estádio Wembley, ele viu sua equipe bater o rival Chelsea por 2 a 1, de virada, garantindo o título da Copa da Inglaterra, inaugurando sua lista de conquistas com a camisa do clube logo na sua primeira temporada. Com a conquista, o Arsenal chegou ao seu 14º título da competição e, de quebra, garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa.

Pulisic, logo aos cinco minutos de jogo, abriu o placar para o Chelsea. Mas o Arsenal conta com Aubameyang, que havia marcado duas vezes contra o Manchester City, na semifinal, e voltou a balançar as redes em dose dupla na decisão, garantindo a virada e o título para os Gunners.

Martinelli, que nesta temporada fez 10 gols em 26 jogos, foi ao campo após o apito final, de muletas, comemorar junto com seus companheiros. Ele falou sobre esse momento especial em sua carreira.