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Em sua primeira temporada pelo Arsenal, Martinelli comemora o título da Copa da Inglaterra

Ausente por lesão, atacante vibra com a vitória dos Gunners por 2 a 1 sobre o rival Chelsea
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LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 16:30

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 16:30

Crédito: Divulgação
Se uma lesão no joelho tirou o atacante Gabriel Martinelli dos últimos jogos do Arsenal nesta temporada, a última partida dos Gunners reservou um momento especial para o brasileiro. Da arquibancada do Estádio Wembley, ele viu sua equipe bater o rival Chelsea por 2 a 1, de virada, garantindo o título da Copa da Inglaterra, inaugurando sua lista de conquistas com a camisa do clube logo na sua primeira temporada. Com a conquista, o Arsenal chegou ao seu 14º título da competição e, de quebra, garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa.
Pulisic, logo aos cinco minutos de jogo, abriu o placar para o Chelsea. Mas o Arsenal conta com Aubameyang, que havia marcado duas vezes contra o Manchester City, na semifinal, e voltou a balançar as redes em dose dupla na decisão, garantindo a virada e o título para os Gunners.
Martinelli, que nesta temporada fez 10 gols em 26 jogos, foi ao campo após o apito final, de muletas, comemorar junto com seus companheiros. Ele falou sobre esse momento especial em sua carreira.
- É um momento muito especial pra mim, poder coroar essa primeira temporada no Arsenal com um título importante. Infelizmente, não pude estar no campo ajudando meus companheiros, mas a alegria pela conquista da equipe é maior do que tudo agora. Sabíamos que, além do título, a vitória nos daria uma vaga na Liga Europa, e isso nos deu um combustível a mais. Estou muito feliz, mesmo, em poder iniciar minha trajetória no Arsenal de forma vitoriosa - afirmou.

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