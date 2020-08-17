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futebol

Em sua primeira temporada no Lyon, Thiago Mendes marca presença em 80% dos jogos

O volante atuou em 36 partidas, sendo 28 como titular,
nos 46 compromissos da equipe francesa em 2019/20
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LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 14:50

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 14:50

Crédito: Damien LG / OL
Surpresa da Champions League 2019/20, o Lyon volta a disputar uma semifinal da maior competição europeia após 10 anos. Após eliminar os gigantes Manchester City (ING) e Juventus (ITA), no mata-mata, e superar clubes como Benfica (POR) e Zenit (RUS), na fase de grupos, o time francês enfrenta o Bayern de Munique na semifinal desta quarta-feira (19).
Presente em sete dos nove jogos do Lyon na competição, o volante Thiago Mendes pode coroar a sua primeira temporada no clube francês da melhor maneira possível: levantando um troféu. Nesta temporada, o jogador atuou em 80% dos jogos da equipe entre a Champions League, Ligue 1, Copa da França e Copa da Liga Francesa.
O brasileiro, que chegou ao Lyon após se destacar nas últimas duas temporadas pelo LOSC Lille, disputou 36 jogos neste ano, sendo 28 como titular. Na primeira divisão francesa, Thiago Mendes iniciou 21 partidas entre 22 em que entrou em campo. O ex-jogador do São Paulo e Goiás soma sete assistências nesta temporada.
No último dia 31, o volante de 28 anos conquistou o vice-campeonato da Copa da Liga Francesa. Na ocasião, entrou durante a final contra o Paris Saint-Germain. Após o empate sem gols no tempo normal, a equipe da capital francesa levou a melhor nas penalidades.

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