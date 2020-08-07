  • Em sua estreia na temporada, Alan Kardec marca no fim e salva o Chongqing Dangdai no Chinês
futebol

Em sua estreia na temporada, Alan Kardec marca no fim e salva o Chongqing Dangdai no Chinês

Ausente nas duas primeiras rodadas da competição, brasileiro faz o gol que garante o empate de 2 a 2 contra o Hebei Fortune. Clube está na quinta colocação do Grupo B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 13:25

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 13:25

Crédito: Divulgação/Chongqing Dangdai
Após duas rodadas ausente dos campos por estar retornando do Brasil à China, o atacante Alan Kardec, do Chongqing Dangdai, fez sua estreia no Campeonato Chinês nesta sexta-feira, no empate de 2 a 2 contra o Hebei Fortune. E, como de costume, balançou as redes.
O gol marcado aos 44 minutos do segundo tempo garantiu o empate e o ponto à sua equipe, que agora soma dois na competição, ocupando a quinta colocação do Grupo B. O líder, com nove pontos e 100% de aproveitamento, é o Beijing Guoan, de Renato Augusto e Alan.
A partida foi marcada pelos brasileiros. O Hebei Fortune, já na etapa final, abriu vantagem de 2 a 0, com gols de Ricardo Goulart e Marcão. Aos 29 minutos, um gol contra de Chi Wenyi recolocou o Chongqing no jogo. E no final, aos 44 minutos, Alan Kardec balançou as redes e decretou o empate.
- É um momento especial, pelo qual eu estava esperando muito. Foram muitos meses sem futebol, sem estar em campo, e isso estava fazendo muita falta. Graças a Deus, estamos de volta, com segurança, depois de cumprir a quarentena ao chegar na China - disse, e completou.
- Não pude jogar as duas primeiras rodadas, mas voltei com toda disposição possível para ajudar o Chongqing no campeonato. Fico feliz por poder marcar um gol nesse retorno e evitar a derrota da equipe, mas estamos empenhados em buscar coisas boas nessa temporada. Vamos atrás da primeira vitória na próxima partida - comentou.
O Chongqing Dangdai volta a campo na próxima terça-feira, às 9h (horário de Brasília), para enfrentar o Qingdao Huanghai.

