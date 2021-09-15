Em sua estreia na fase de grupos da Champions, Sheriff surpreende e bate o Shakhtar Donetsk

Crédito: SERGEI GAPON / AFP

Nesta quarta-feira, uma grande surpresa aconteceu no grupo D da Champions League. Em partida na cidade de Tiraspol, o Sheriff bateu o Shakhtar Donetsk pelo placar de 2 a 0 com gols marcados por Adama Traoré e Momo Yansane, além de duas assistências do brasileiro Cris Silva.Veja a tabela da Champions League

PRIMEIRO TEMPOO Sheriff conseguiu levar a melhor no início da partida desta quarta-feira, e marcou o seu primeiro gol aos 16 minutos. Após cruzamento do lateral-esquerdo Cris Silva, Adama Traoré contou com uma falha defensiva do Shakhtar para abrir o placar.

Apesar do primeiro gol marcado pelo Sheriff, o Shakhtar Donetsk buscou responder no campo ofensivo, mas não criou boas chances para empatar a partida. A equipe da casa também manteve um bom ataque, mas não marcou gols.

SEGUNDO TEMPONa segunda etapa do confronto no Sheriff Stadium, a equipe da casa precisou segurar o Shakhtar Donetsk, que foi ao ataque com maior força para buscar o empate, mas parou na defesa do time da Moldávia e não conseguiu igualar o marcador.

Os erros do Shakhtar Donetsk favoreceram o ataque do Sheriff, que conseguiu marcar mais um gol no segundo tempo. A equipe foi ao ataque aos 17 minutos da etapa final e, com mais uma assistência de Cris Silva, Momo Yansane aumentou a vantagem do time.