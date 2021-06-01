Em sua despedida, Agüero comprou relógios e sorteou carro para funcionários do Manchester City

De acordo com o The Athletic, da Inglaterra, Sergio Agüero se despediu do Manchester City com 'mimos' para os funcionários do clube. O jogador teria comprado relógios Hublot e Tag Heuer para cada trabalhador da formação da equipe principal.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Além dos relógios, Sergio Agüero também sorteou o seu carro, Range Rover Evoque, que não será levado na mudança para Barcelona, para os funcionários do Manchester City. Um roupeiro do time foi o vencedor do sorteio realizado pelo jogador.