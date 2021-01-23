Em situações opostas, Schalke e Bayern se enfrentam pelo Alemão

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern entra em campo neste domingo, às 11h30, contra o Schalke 04, fora de casa. Os Bávaros querem seguir com uma boa vantagem para o RB Leipzig, vice-líder.
Para o confronto, o Bayern terá quatro desfalques: Kouassi, Tillman e Tolisso lesionados, além de Zirkzee suspenso. Na coletiva, o treinador Hansi Flick criticou o estado do gramado da partida.
- O campo não é necessariamente o que você gostaria de ver na Bundesliga. Mas ambas as equipes têm que lidar com isso. Para a minha equipe, é importante nos prepararmos para essas condições. Vamos reiterar isso para a equipe. Temos que nos familiarizar com a situação e não reclamar - disse.
Lanterna da competição, o Schalke vive uma situação complicadíssima. O treinador Christian Gross segue com problemas de lesão no elenco. Steven Skrzybski, Alessandro Schopf, Kilian Ludewig, Salif Sane e Goncalo Pacienca continuam afastados.
FICHA TÉCNICASchalke 04 x BayernCampeonato Alemão - 18ª rodada
Data e horário: 24/01/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE)Onde assistir: Bandsports, na TV fechada e no OneFootball App, na internet.
Prováveis escalações:
Schalke 04: Fahrmann; Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac; Stambouli, Serdar; Raman, Uth, Harit; Hoppe.
Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.