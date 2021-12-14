Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em show de Gnabry, Bayern de Munique vence o Stuttgart pela Bundesliga

Vitória por 5 a 0 do Bayern de Munique sobre o Stuttgart mantém a equipe bávara na liderança do Campeonato Alemão...
LanceNet

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 16:24

O Bayern de Munique somou mais três pontos para manter-se na liderança da Bundesliga nesta terça-feira. A equipe bávara bateu o Stuttgart pelo placar de 5 a 0, em um show de Serge Gnabry, que marcou três gols e concedeu duas assistências para os gols de Lewandowski.Veja a tabela do Alemão
NA FRENTEEm uma primeira etapa com muitas oportunidades criadas pelo Bayern de Munique, o Stuttgart tentou o ataque, mas errou toda as suas chances. O placar foi aberto aos 40 minutos, com gol marcado por Serge Gnabry após assistência de Sané.
MAIS UMApós abrir o placar, o Bayern de Munique voltou do intervalo com força para buscar mais gols com o objetivo de ter uma vantagem consolidada no placar. Com apenas oito minutos da etapa final, a equipe bávara ampliou novamente com Gnabry.
DEU SHOWA sequência da segunda etapa foi um grande show do Bayern de Munique, que fez o seu terceiro gol com Lewandowski aos 24 minutos. Logo depois, aos 27 minutos, o atacante ampliou, contando com Gnabry duas vezes nas assistências.
BAILEO festival de Serge Gnabry não parou nas duas assistências para Robert Lewandowksi, e logo depois do quarto gol, o alemão seguiu no ataque. Com 29 minutos no relógio, o jogador do Bayern fez o seu hat-trick, fechando a conta do jogo.
SEQUÊNCIAApós a goleada, o Stuttgart enfrenta o Koln às 13:30h (de Brasília) deste domingo. O Bayern de Munique enfrenta o Wolfsburg às 16:30h (de Brasília) desta sexta-feira.
Crédito: Bayern goleou o Stuttgart por 5 a 0 (Foto: THOMAS KIENZLE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados