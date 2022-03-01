Em seu retorno ao São Paulo, Calleri tem sina de gols decisivos

O atacante Jonathan Calleri vem sendo decisivo desde o seu retorno ao São Paulo. Os números mostram o quanto ele vem colaborando com gols que ajudam o Tricolor a abrir ou empatar o placar. Desde que reestreou no São Paulo, contra o Atlético-GO, em setembro do ano passado, ele disputou 25 partidas, sendo 16 como titular. Nesses 25 jogos, foram 41 finalizações, sendo 19 no alvo. Com isso, ele tem uma média de 1,64 chutes por jogo e 0,76 finalizações no gol nos jogos.

Calleri também vem chamando atenção pelos gols decisivos que vem marcando no Tricolor. Dos nove gols marcados desde que voltou, foram cinco que abriram vantagem no placar e dois que empataram o jogo para o São Paulo. Na última partida, contra o Água Santa, o camisa nove marcou um golaço de bicicleta que deu a vitória do São Paulo em Diadema, aos 43 minutos do segundo tempo.

GOLS DECISIVOS DE CALLERI NO SÃO PAULO DESDE O SEU RETORNO São Paulo 1 x 1 Santos - gol de empate ​São Paulo 1 x 1 Ceará - gol de empate ​São Paulo 1 x 0 Corinthians - gol da vitória ​São Paulo 2 x 0 Sport - gol que abriu o placarRed Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - gol da virada, mas o São Paulo perdeu​Ponte Preta 1 x 2 São Paulo - gol da vitória ​Água Santa 1 x 2 São Paulo - gol da vitória