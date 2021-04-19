Em seu primeiro ano no Santo André, Bruno Santos quer seguir crescendo com a equipe no Paulistão

Um dos destaques no empate entre Santo André e São Bento, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2021 e integrante da seleção da quinta rodada do estadual pelo SofaScore, o lateral esquerdo Bruno Santos, falou sobre o bom momento que vive no clube da região do ABC desde que chegou ao Ramalhão.- Venho trabalhando forte para ajudar o Santo André no Paulistão. Acredito que a boa partida realizada diante do São Bento é fruto de muito trabalho. É uma disputa muito grande dentro do elenco, porém de uma forma sadia. Quem ganha com isso é o clube, o grupo de uma forma geral. Espero continuar mantendo o ritmo para contribuir dentro de campo”, disse o lateral.