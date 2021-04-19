Em seu primeiro ano no Santo André, Bruno Santos quer seguir crescendo com a equipe no Paulistão

Um dos destaques no empate entre Santo André e São Bento, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2021 e integrante da seleção da quinta rodada do estadual pelo SofaScore, o lateral esquerdo Bruno Santos, falou sobre o bom momento que vive no clube da região do ABC desde que chegou ao Ramalhão.- Venho trabalhando forte para ajudar o Santo André no Paulistão. Acredito que a boa partida realizada diante do São Bento é fruto de muito trabalho. É uma disputa muito grande dentro do elenco, porém de uma forma sadia. Quem ganha com isso é o clube, o grupo de uma forma geral. Espero continuar mantendo o ritmo para contribuir dentro de campo”, disse o lateral.
Nesta terça-feira (20), o Ramalhão volta a campo diante do Novorizontino, quando as duas equipes se enfrentam no Jorge de Biasi, às 20h. Bruno Santos espera um confronto complicado fora de casa.- Vamos enfrentar uma equipe qualificada e difícil de ser batida dentro de casa. Nossa comissão técnica passou todas as orientações sobre o adversário e o grupo absorveu bem. Acredito em um grande duelo - completou.
Aos 33 anos, Bruno Santos já defendeu as cores do Bangu, Macaé, Tupi, Cuiabá, Atlético-GO e Brasil de Pelotas antes de chegar ao Santo André na atual temporada.